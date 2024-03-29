تحذيرات دولية من مجاعة في غزة (فيديو)

بعد 175 يوما من العدوان

يعيش سكان قطاع غزة في أزمة إنسانية طاحنة، مع دخول الحرب الصهيونية يومها الـ175، وتتوالى التحذيرات الدولية من مجاعة وشيكة، خصوصَا في شمال غزة.

ويمنع الاحتلال الإسرائيلي تدفق المساعدات الغذائية الإنسانية الضرورية إلى سكان غزة لحصارهم، بحسب تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز".

وأكدت الأمم المتحدة أنه لا بديل عن وصول المساعدات برًا إلى غزة من أجل إنقاذ الأرواح، موضحة أن العوائق أمام المساعدات لا تزال قائمة، محذرة من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من مليون و100 ألف شخص في غزة خطر المجاعة.

وأشارت إلى أن مكتبها المعني بتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة رصد أطفالًا يعانون من سوء التغذية في المستشفيات، مؤكدة استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية للمنطقة من قبل جيش الاحتلال رغم إعلان برنامج الغذاء العالمي بأن ما يقرب من 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعًا رهيبًا.

معاناة أونروا لعدم تمكنها من إيصال الغذاء إلى سكان غزة:

تعاني “أونروا” من أزمة عميقة منذ أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 موظفًا من الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة، البالغ عددهم 13 ألفًا، بالتورّط في هجوم طوفان الأقصى الذي شنّته حركة حماس ضدّ الصهاينة 7 أكتوبر الماضي.

وقطعت دول عدة على رأسها أمريكا تمويلها لـ"أونروا"، بسبب اتهامات الاحتلال، ما مثّل تهديدًا للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

اليوم الـ175 للعدوان الصهيوني على غزة:

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.