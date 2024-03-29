الفائزون و الخاسرون في دراما رمضان

النقاد يحللون: "الحشاشين"نقلة نوعية فى الدراما المصرية .. و"نعمة الأفوكاتو"أفسدته المبالغة

موسم دراما رمضان 2024 موسم مدجج بالاعمال الفنية المميزة ، ولكنه يعد الأكثر دهشة بعد مرور نصفه حتى الأن، فهناك العديد من الأعمال كان يعلق عليها الجمهور والنقاد امال كبيرة و لكن حتى الأن لم تحقق اي شئ و كذلك اعمال انتهى عرضها و مرت مرور الكرام ، و على النقيض هناك العديد من الأعمال حققت نجاح مفاجئ ، و اعمال انتهى عرضها ستدخل ضمن الأفضل خلال الموسم .

مؤكد حتى الأن موسم الدراما لم يبوح بكامل اسراره ، على الرغم من انتهاء عرض مجموعة كبيرة من الأعمال ، الا ان الموسم سيواصل المفاجأت مع اعمال تستكمل العرض و اعمال تدق طبول البداية .

في هذا التحقيق تحدثنا مع مجموعة من النقاد حول رؤيتهم للنصف الأول من موسم دراما رمضان ، و تحليلهم للأعمال التي تستكمل العرض و كذلك الذي انتهى عرضها حتى الأن.

في البداية قال الناقد طارق الشناوي : الموسم مازال لديه العديد من المفاجات ، فهناك أعمال مازالت تعرض والسباق الدرامي لم ينتهي بعد، ولكن نستطيع أن نقول هناك اعمال متميزة واستطاعت ان تجلب انظار الجمهور أبرزها "الحشاشين" الذى يتمتع بأفضل صورة بين مسلسلات رمضان ، بالاضافة الى الموسيقى التصويرية التى قدمها أمين أبو حافة، والاخراج الذى قدمه بيتر ميمي، لكونه قام بمجهود هايل وقدم طاقة إبداعية قوية.

الناقد الفنى طارق الشناوى

ايضا مسلسلى "أعلي نسبة مشاهدة، وأشغال شاقة " جذبا الجمهور بشكل كبير لأنها أعمال مكتوبة بشكل جيد ومختلف، ويتضمن لمحات إبداعية وكوميديا غير تقليدية وغير أرشفية ، وهذه أفضل أنواع الكتابة، كما أن شيرين وخالد دياب كتاب سيناريو أشغال شقة، قدما مواقف جادة، وابطال العمل تفوقوا على انفسهم في الأداء امام الكاميرا، وكأن الهدف الاساسي هو تقديم عمل يتمتع بكل مواصفات الجودة للجمهور.

و أختارالشناوى أفضل ممثل فى النصف الأول من الشهر الكريم هو الفنان إياد نصار فى "صلة رحم"،وتميزت فى نفس المسلسل الفنانة أسماء أبواليزيد و الفنانة يسرا اللوزي، بالإضافة الي تميز الفنانين سلمي أبوضيف فى مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"، وصبا مبارك فى"لحظة غضب".

وأضاف : المخرج أحمد خالد موسي فى مسلسل العتاولة لم ينجح في الخروج عن المألوف او تقديم صورة جديدة ، وقدم " استكتشات " رأيناها كثيرا قبل ذلك في الدراما و المسرح و السينما عشرات المرات .

ووصف الشناوى المخرج محمد سامي فى مسلسل نعمة ألأفوكاتو، بأنه صانع اللعبة، وهناك كيمياء بينه وبين الجمهور، كما أنه أصبح يدرك ماذا يريد جمهوره جيداً، وقرر يقدم مي عمر فى بطولة مطلقة فى رمضان، ربما كان هناك لها تجربة من قبل كان هو المشرف على الأخراج، ولكن هذا العام يقدمها بشكل مباشر وقوي، مضيفا أنه نجح في تقديمها كنجمة جماهيرية،ولكن بالنسبه لمي عمر ،يجب ان لاتكون قضية سامي الخاصة ، ويجب عليها التنوع و التعاون مع اخرين مثل مايفعل سامي محققا نجاح كبير مع جميع الفنانين الذي يعمل معهم .

وعن المسلسلات الـ15 حلقة، أكد أن عدد الحلقات ليست هي القضية، ولابد من التركيز على المحتوي، والعام القادم سنكتشف أن هناك مسلسلات عدد حلقاتها ما بين 8 و17 و20 حلقة، مؤكدا أن أسوء ما فى الدراما أن يكون المسلسل 30 حلقة دون النظر لمحتواه هل فكرة المسلسل تتحمل أن نقدمها فى ثلاثين حلقة.

الناقد الفني خالد محمود، أكد ان مسلسل " الحشاشين " للنجم كريم عبد العزيز من أهم مكاسب دراما رمضان للعام الجاري 2024 ، حيث قال : هذا العمل نقلة نوعية في تاريخ الدراما المصرية، وصورة جديدة ناجحة في اداء النجم كريم عبد العزيز، بالإضافة الي مستوى الصورة و الإبهار الذي يمكن من خلاله منافسة الثقافات الفنية الغربية .

و أضاف ما يميز النصف الأول من موسم دراما رمضان هو تواجد الوجوه الشابه على رؤوس العديد من الأعمال و تحقيقهم نجاح كبير مع الجمهور ، و من ابرز هذه الأعمال " مسار إجباري" لكل من الفنان الشاب احمد داش و الفنان الشاب عصام عمر ، فالعمل ظهر باداء رائع من كليهما ، بالإضافة الي قصة متوازتنة نجحت في لفت انتباه الجمهور ، وكذلك ايضا الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف من خلال مسلسل " أعلى نسبة مشاهدة" و التي ظهرت في اوج تألقها و ابداعها و كأنها تستكمل النجاح الكبير التي حققته في فيلم " انف وثلاث عيون" مع المخرج امير رمسيس .

و تابع محمود حديثه قائلا : من أعمال الكوميديا التي لفتت انتباهي بشدة و شاهدت نجاحها الكبير مع الجمهور مسلسل " اشغال شقة" ، فهو عمل ينتمي للكوميديا الطازجة ، كوميديا المواقف البسيطة ، وبعيد تماما عن الكوميديا المعلبة التي تصيب الجمهور بالملل ، و ظهر الفنان هشام ماجد بطل العمل في قمة اداءه و مؤكد كان هناك استعداد كبير ، و اعتقد انه افضل اعمال الكوميديا في موسم رمضان 2024 .

وعن مسلسل " نعمة الأفوكاتو " ، قال : هذا العمل قفزة كبيرة في مشوار الفنانة مي عمر ، ولكن لدي تحفظ علي الحلقة الأخيرة بعد هذا السياق من الأحداث ، و اعتقد ان الأزمة في مبالغة المخرج محمد سامي في تيمة " الغدر و الإنتقام" الذي يريد دائما تصديرها للمشاهد في نهايات جميع اعماله .

ومن جانبها أكدت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله ان مسلسل الحشاشين خارج نطاق المنافسة، لكونه أنتاج ضخم جدا، وموضوع تاريخي ولا يقارن بالموضوعات المعروضة، مؤكدة ان حديثها لايعني ان الموضوعات التاريخية أفضل من الموضوعات الإجتماعية.

الناقدة الفنية ماجدة خيرالله

وأضافت : أفضل مسلسلات من وجهة نظري هم" أعلي نسبة مشاهدة، ومسار إجباري، ولحظة غضب، وصلة رحم.

و اضافت : مسلسل مسار أجباري امتاز بالسياق الدرامي الجيد وتسلسل منطقي للأحداث، وكذلك مسلسل صلة رحم الذي نجح في طرح قضية "جدلية " مع العديد من التساؤلات ولكن النهاية تضمنت محتوى هادف و منطقي للجمهور ، ومن وجهة نظري هذا هو دور العمل الفني طرح القضايا لمناقشتها ، بغض النظر عن من يذهب للجنة او النار .

وعن مسلسل لحظة غضب ، قالت : مكتوب بشكل ممتاز ونموذج من الجريمة الغير المنظقية والكوميديا السوداء، وأكدت أن مسلسل أشغال شاقة ومسلسل بابا جه، وكامل العدد وهؤلاء ينتمون للكوميديا الراقية .

وفي سياق أخر، قالت : هناك مسلسلات كانت تعرض في تسلسل و سياق درامي جيد للغاية ، ولكن كانت الحلقة الأخيرة مفاجاة بشكل لا يتناسب مع التسلسل الدرامي للعمل و سياق الاحداث ،وهذا ينطبق على مسلسل " أعلي نسبة مشاهدة " الذى كان يسير بشكل جيد وفيه جراءه فى الأحداث، ولاسباب غيرمعلومة تم تقديم الحلقة الأخيرة بشكل غير موفق، وكأنها تمت بهذا الشكل لترضية المنطق لبعض الجمهور.

وعن الافضل خلال الموسم، قالت : أفضل ممثل هو الفنان كريم عبدالعزيز، وأياد نصار، ومحمد شاهين، وسلمي أبوضيف، وهناك أولاد ظهرو فى مسلسل " كامل العدد " هايلين وأبرزهم الطفل حمزة دياب ومالك عماد.

و أشارت ان النجم الكبير يحيى الفخراني افتقد لبعض التفاصيل في مسلسله " عتبات البهجة" الذي انتهى عرضه مع نصف الموسم ، وكذلك مسلسل " نعمة الأفوكاتو" الذي تعتبره عمل فني بدون معالم و بمجرد مشاهدتها احدي حلقاته قررت عدم استكماله .

وقال محمود قاسم، الناقد الفني، أن مسلسل الحشاشين يعد أفضل عمل فني على الساحة الفنية، نظرا لكونه عمل تاريخي وأنتاج ضخم، وكاتب المسلسل من الكتاب الجيدين ، وعن باقي الأعمال هناك عدة أعمال فنية مأخوذة من أفلام مصرية، مثل مسلسل أمبراطورية ميم، ومسلسل كامل العدد، مؤكدا ان هذا ما استطاع متابعته منذ بداية الشهر الكريم وحتى الأن .

ولفت الى ان مسلسل امبراطورية ميم تميز بابتعاده عن النسوية التى قدمها فى الفيلم ليهرب صناعه من المقارنة ، ونجح خالد النبوى ان يقدم عملايحمل صراع الاجيال بشكل مختلف، كذلك مسلسل كامل العديد قدم كوميديا راقية.