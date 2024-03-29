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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش السوري يعلن التصدي لهجوم متزامن من اسرائيل و"النصرة"

سوريا
سوريا

أعلنت وزارة الدفاع السورية عن التصدي لمجموعات إرهابية تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" في ريف حلب بالتزامن مع القصف الإسرائيلي.

 

وذكرت الوزارة في بيان: "تصدت وحدات من القوات المسلحة في ريف حلب الغربي صباح اليوم لهجوم مجموعات مسلحة تابعة لما يسمى "تنظيم جبهة النصرة" وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "جرى ذلك بالتزامن مع العدوان الجوي الإسرائيلي على ريف حلب ومحاولة  الاعتداء بالطيران المسير من قبل الإرهابيين على المدنيين في  مدينة حلب وهجوم مجموعات تابعة لتنظيم داعش على بعض المواقع في محيط تدمر".

 

وأدانت الخارجية الإيرانية الغارات الإسرائيلية على مدينة حلب السورية انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهدف إلى توسيع الأزمة في المنطقة.

 

وأشارت إلى أنه يتوجب على مجلس الأمن إدانة هذه الاعتداءات واتخاذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة الكيان الإسرائيلي.

 

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