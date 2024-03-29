جهود مصر لدعم غزة وفتح معبر رفح منذ اليوم الأول (شاهد)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول جهود مصر لدعم غزة، منذ اليوم لبدء الحرب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، وتمثلت في فتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للأزمة، استقبال الجرحى والمصابين للعلاج بالمستشفيات المصرية.

إجلاء الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و دخول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فضلا عن المشاركة مع التحالف الدولي في إسقاط المساعدات على غزة، كما أن مصر استضافت قمة القاهرة للسلام.

القمة جاءت رفضًا لتصفية القضية الفلسطينية، و قمة القاهرة للسلام رفضت تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، كما أن القمة عقدت بهدف تمهيد الطريق أمام عملية السلام، الرئيس السيسي شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

الرئيس السيسي يحذر من محاولات تهجير الفلسطينيين

الرئيس السيسي حذر من محاولات تهجير الفلسطينيين وأكد ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى غزة، كما أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، و قدمت مصر أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين

مصر أكدت أن الاحتلال لديه نية واضحة لعزل فلسطين وأكدت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر للقانون الدولي وبذلت مصر جهودًا حثيثة لوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.

بذلت مصر جهودًا لتمديد الهدنة بنفس الشروط السابقة، والهدنة شملت الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين، كما أن الهدنة شملت إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لغزة.