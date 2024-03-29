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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زد يفوزعلى استون فيلا ويتأهل لنصف نهائي الكأس الدولية

زد
زد

 تأهل زد إف سي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة، المقامة بنادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة على نظيرة استون فيلا بنتيجة 2-1 وبذلك يكون اول من تأهل لدور النصف النهائي بالبطولة .

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زد إف سي اول من يتأهل لنصف النهائي بعد فوزة على استون فيلا

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أهلي 2007 يلتقي إنبي في ربع نهائي دورة زد الودية

وصعد فاينورد الهولندي بعد تحقيق الانتصار على يونيون برلين، بنتيجة 3-2. 

يشارك في بطولة كأس زد الدولية تحت 17 سنة 12 ناديًا محليًا وأوروبيًا وهم: زد إف سي، والأهلي، والزمالك، والمقاولون العرب، وإنبي، وبيراميدز، وفينورد روتردام الهولندي، و فيتوريا البرتغالي، وأستون فيلا الإنجليزي، وفنربخشة التركي، وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي، ويونيون برلين الألماني.

ويتم تأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للتصفية بالدور النصف النهائي، ويلتقي الفائزين في النهائي، وسيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة بالإضافة إلى جائزة اللعب النظيف، يتم تحديدهم من قبل اللجنة الفنية للبطولة.

 

 

 


 

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