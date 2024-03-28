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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يلتقي إنبي في ربع نهائي دورة زد الودية

أهلي 2007
أهلي 2007

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مواليد 2007 اليوم الخميس مع إنبي، في ربع نهائي بطولة "زد" الدولية الودية للناشئين تحت 17 سنة.
 

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«أهلي 2007» تأهل لربع النهائي بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه إنبي الذي حصد المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وصعد ضمن أفضل الثوالث.
وفاز أهلي 2007 في دور المجموعات على حساب أستون فيلا الإنجليزي وفنربخشة التركي بهدف واحد في كل مباراة، وتعادل سلبيًا مع المقاولون العرب. 
ويخوض الأهلي منافسات البطولة التي تستمر حتى 30 مارس الجاري، بمشاركة أندية عالمية، وهي أستون فيلا وبلاكبيرن روفرز الإنجليزيين، وفينورد الهولندي، وفنربخشة التركي، وفيتوريا جيماريش البرتغالي، وأونيون برلين الألماني، إلى جانب أندية الزمالك وزد والمقاولون العرب وإنبي وبيراميدز.

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