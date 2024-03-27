عبور شاحنات وأفراد مصابين وجرحى من معبر رفح البرى

شهد معبر رفح البرى عبور شاحنات تنقل مساعدات لغزة من الجانب المصري للجانب الفلسطيني، ووصول مجموعة جديدة من الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.



وفى تصريحات خاصة للوفد أفادت إدارة معبر رفح أنه بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، تم استقبال 40 مصابا وجريحا ومرافقيهم، واستقبال 108 مصريين من المقيمين في غزة في طريقهم للعودة لمصر، و 300 مسافر من غزة، و70 طلبة يدرسون خارج غزة.

وسبق ووصل لمصر قادما من غزة أمس 300 مسافر، و82 من حملة الجوازات الأجنبية، و 106 من حملة الجوازات المصرية و70 طالبا.

سجلت حركة دخول الشاحنات الناقلة للأغذية والادوية ومؤن منوعة، دخول 198 شاحنة بينها 50 مساعدات و 4 غاز، و 4 وقود من الجانب المصري للفلسطيني عبر معبر رفح، وعبر معبر كرم ابوسالم تم دخول 140 شاحنة بينها 78 مساعدات، و62 قطاع خاص.

كما تواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات لغزة بمطار العريش واستقبل مطار العريش 4 طائرات نقلت مساعدات وهي 2 قادمة من الجزائر نقلت 46.5 طن مواد غذائية، و2 من الإمارات نقلت 79.5 طن مواد غذائية ووقود، كما تم نقل 32 جريحا و 64 مرافقا لهم عبر مطار العريش للعلاج في الإمارات.

كما أفاد المصدر رصد حركة استقبال طائرات المساعدات بمطار العريش، أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضى حتي اليوم بلغ 711 طائرة بينها 576 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و 135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.