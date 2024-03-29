الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير صواريخ في وسط قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إنه دمّر عدداً من الصواريخ التي كانت مُوجّهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار الجيش، في بيان، إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في منطقة مجمع «الشفاء» الطبي بمدينة غزة، إلى جانب أنشطتها في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والطيران خلّف سلسلة انفجارات ضخمة في شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمالها الوحشية بشهر رمضان المبارك، حيث اعتدت على المصلين والمتواجدين في باحات المسجد الأقصى وهم يستعدون للاعتكاف قبل ساعات من أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ بعد مغرب اليوم.

الاحتلال يعتدي على النساء بالضرب في باحات المسجد الأقصى

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المتواجدين من الساحات وأبقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة، ولكنها قامت بالاعتداء ايضًا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين المتواجدين من باحات المسجد الأقصى المبارك، وقت استعدادهم لاستقبال أولى ليالي الاعتكاف بعد فتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى من اليوم.

ومن جانبه أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أنه فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل زوجة المعتقل طارق برغوث

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، سيدة في القدس المحتلة، وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود، بأن قوات الاحتلال اعتقلت السيدة آمال برغوث زوجة المعتقل المحامي طارق برغوث، بحجة الدخول إلى القدس بطريقة غير قانونية.

وبالقرب من قريتي عين البيضا وبردلة بالأغوار الشمالية، أشعل مستعمرون، النار في عدة بسطات للخضار.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستعمرين أشعلوا النار في عدة بسطات للخضار والفواكه منصوبة على مقربة من الشارع الرئيسي (خط ٩٠)، ودمروا ما فيها.