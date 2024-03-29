أمطار رعدية وطقس مائل للحرارة.. تقلبات جوية بأغلب المحافظات

شهد عدد من المدن والمحافظات فجر اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة لغزيرة مصحوبة بموجات من الرعد، بالتزامن مع حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية والمرتبطة بفصل الربيع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت فجر اليوم ، لما التقطته آخر صور للأقمار الصناعية والتي كشفت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الجيزة والقاهرة والوجه البحرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق.

واتجاه السحب الرعدية الممطرة إلى شرق القاهرة الكبرى وشرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على بعض المناطق، مع استمرار الأمطار الرعدية على مناطق من الوجه البحري.

فيما توقعت الهيئة في تقريرها حول حالة الطقس اليوم، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون دافىء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيف في الصباح الباكر والليل على اغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم 29-3-2024

درجة الحرارة في القاهرة .. 15 و 27

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 14 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 15 و 27

درجة الحرارة في الزقازيق .. 15 و 27

درجة الحرارة في شبين الكوم و.. 14 و 26

درجة الحرارة في طنطا .. 14 و 26

درجة الحرارة في دمياط .. 15 و 23

درجة الحرارة في بورسعيد .. 15 و 23

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 16 و 28

درجة الحرارة في السويس .. 15 و 27

درجة الحرارة في العريش .. 14 و 22

درجة الحرارة في رفح .. 14 و 22

درجة الحرارة في رأس سدر .. 15 و 25

درجة الحرارة في نخل .. 12 و 24

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 08 و 20

درجة الحرارة في الطور .. 14 و 26

درجة الحرارة في طابا .. 15 و 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 18 و 30

درجة الحرارة في العلمين .. 14 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 15 و 20

درجة الحرارة في السلوم .. 14 و 22

درجة الحرارة في سيوة .. 15 و 24

درجة الحرارة في الغردقة .. 16 و 30

درجة الحرارة في مرسى علم .. 18 و 30

درجة الحرارة في الفيوم .. 16 و 28

درجة الحرارة في بنى سويف .. 17 و 29

درجة الحرارة في المنيا .. 17 و 30

درجة الحرارة في قنا .. 17 و 33

درجة الحرارة في الأقصر .. 17 و 34

درجة الحرارة في أسوان .. 18 و 34

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 16 و 32

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 18 و 33

درجة الحرارة في شلاتين .. 17 و 28

درجة الحرارة في حلايب .. 19 و 26

درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 27

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 28