أسعار صرف اليورو الأوروبي في بداية تعاملات اليوم

شهدت أسعار صرف اليورو الأوروبي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 29 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

اليورو

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

50.89 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.13 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.71 جنيه للشراء.

50.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.