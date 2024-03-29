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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف اليورو الأوروبي في بداية تعاملات اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار صرف اليورو الأوروبي استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 29 مارس، في محال الصرافة والبنوك الرئيسة والعاملة في مصر. 

 

اليورو

 

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

51.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

49.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

50.89 جنيه للشراء.

51.11 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.13 جنيه للشراء.

51.35 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

50.71 جنيه للشراء.

50.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

50.82 جنيه للشراء.

51.10 جنيه للبيع.

 

 

 

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