طريقة تحضير الأرز البسمتي بالكاري|يعزز صحة القلب ومفيد للدايت

الأرز البسمتي بالكاري من الأكلات اللذيذة والصحية التي يمكنك إعداده بجانب الدجاج سواء طاووق أو بأي طريقة تفضلينها، فيعطي مذاقا طيبا ويساعد على الشبع فترة أطول، كما يحتوي على فوائد لا تتخيلينها، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأهميته للجسم.





طريقة عمل الأرز البسمتي بالكاري

المقادير

- ماء ساخن : كوبان

- أرز بسمتي : كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)





طريقة التحضير

1. يغسل اﻷرز جيدًا وينقع لمدة نصف ساعة ويصفي.

2. نضع الزبدة على النار ونقلب الأرز بها لمدة 3 دقائق ثم نضيف الماء المغلي.

3. نضيف الكاري والملح ويترك ليغلي على النار بدون تغطية القدر لمدة 3 دقائق.

4. نخفف النار ونغطي القدر ويترك على النار حتى تنشف ماؤه وينضج.

5. يقدم إلى جانب الدجاج أو اللحم المشوي ويزين بالكزيرة.





فوائد تناول الأرز البسمتي

تقليل خطر الإصابة بالسكري

تحتوي أغلب أنواع الأرز وخاصة الأرز الأبيض على مؤشر مرتفع من نسبة السكر، وهذا عكس الأرز البسمتي الذي يملك مؤشر نسبة سكر منخفض إلى متوسط أي بين 50 - 58، لذا يمكن إدراج كمية قليلة من الأرز البسمتي في النظام الغذائي الصحي لمرضى السكر.﻿

ويجدر التنويه أنه ربطت مراجعة بين تناول الحبوب الكاملة بانتظام مع خفض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.





محتوى أعلى من الألياف

من أبرز فوائد الأرز البسمتي المحتوى العالي من الألياف الغذائية التي يساهم تناولها بكميات كبيرة في تقليل خطر الإصابة بالسكري والحد من مشكلات الجهاز الهضمي كالإمساك.

إذ أن الألياف الموجودة في الأرز البسمتي هي ألياف قابلة للذوبان وهذا يعني أنها تضيف كتلة للبراز وتساعد في نقلها عبر الجهاز الهضمي.





تعزيز صحة القلب

من أبرز فوائد الأرز البسمتي دوره في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تساعد الحبوب الكاملة على خفض مستويات الكولسترول وتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي يعد عامل مهم في الإصابة بأمراض القلب.

أظهر تحليل لـ 45 دراسة أن تناول الحبوب الكاملة تخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.





الحفاظ على صحة الدماغ

تحتوي الحصة الواحدة من الأرز البسمتي على 22% من الكمية الموصى بها من فيتامين ب 1 المعروف بالثيامين، ويعد الثيامين فيتامين مهم لصحة الدماغ، يمكن أن يؤدي النقص فيه للإصابة باعتلال الدماغ الفيرنيكي .

تقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحي.

يعد النوع البني من الأرز البسمتي من الحبوب الكاملة، أي يحتوي على أجزاء النواة الثلاثة وهي البذرة والنخالة والسويداء. يرتبط تناول الحبوب الكاملة بتقليل خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية.

إذ ربطت دراسة أجريت على 80 شخصًا استبدلوا الحبوب المكررة بالحبوب الكاملة بأن الالتزام بتناول الحبوب الكاملة خفض مستويات علامات الالتهاب.





محتوى أقل من الزرنيخ

الزرنيخ هو معدن ثقيل يضر بالصحة ويساهم في الإصابة بمرض السكري ومشكلات القلب وأنواع معينة من السرطان وآثار صحية مزمنة ضارة، يميل هذا المعدن للتراكم في الأرز أكثر من الحبوب الأخرى، لذا قد يكون هذا الأمر مقلقًا للأشخاص الذين يتناولون الأرز بانتظام.

يتميز الأرز البسمتي مقارنة بأنواع الأرز الأخرى أنه يحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ، وهذا ما بينته إحدى الدراسات احتواء الأرز البسمتي من الهند وكاليفورنيا وباكستان على زرنيخ بكميات أقل من أنواع الأرز الأخرى.

ويجدر التنويه أن الأرز البسمتي البني يحتوي على كميات أعلى من الزرنيخ مقارنة بالأرز البسمتي الأبيض، إذ يتراكم الزرنيخ في طبقة النخالة الخارجية الصلبة.