"رمضان بصحة لكل العيلة" تجوب دور المسنين بالإسماعيلية



للأسبوع الثالث على التوالي تتواصل فاعليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة "التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية والتي تتضمن تقديم 7 خدمات إضافية مجانية المبادرة طوال شهر رمضان المبارك لتعزيز الصحة في رمضان.ورصدت بوابة الوفد الالكترونيه قيام أفراد الحملة اليوم بزيارة دور رعاية المسنين بالاسماعيليه والكشف على كبار السن من نزلاء الدار وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم .

وقال الدكتور محمد سامي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية أننا نستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات في المبادرة مرضى "السُكري" و"الضغط" و"السُكري والضغط معًا" والفئات الأولى بالرعاية "كبار السن" و"ذوي الهمم" و"غيرالقادرين" و"الحالات المرضية عالية الخطورة".

واضاف أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات لتقديم خدمات المبادرة وإحالة الحالات المرضية للمستويات الأعلي في الخدمة بالمنشآت الصحية عند الاحتياج.كما تتضمن المبادرة إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية مجانًا طوال شهر رمضان المبارك .. وسيارات متنقلة لتقديم خدمات المبادرة. بالإضافة لإطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال الشهر المبارك.

وقال سامي إنه تقرر مد مواعيد العمل لتقديم الخدمات الطبية في العيادات المسائية في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية حتى التاسعة مساءً وفي المستشفيات حتى العاشرة مساءً.

وتتواصل انتشار مطويات الدعائية في الشوارع وحملات التوعية وانتقال الفرق الطبية إلى المنازل وداخل القرى والنجوع لتحقيق المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة" و"تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين" و"تسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم".

وفي سياق متصل تواصل الفرق الطبيه المتنقلة والتابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية المشاركه بالمبادره الرئاسيه "١٠٠ مليون صحه" تقديم خدماتها للمواطنين منذ بدء شهر رمضان المبارك أمام دور العباده بعد صلاة التراويح ،وفي المصالح الحكوميه ،والأنديه وأماكن التجمعات .

وذلك تنفيذا لخطة وزارة الصحة والسكان في تقديم خدمات حزمة المبادرات الرئاسيه والارتقاء بالصحه العامه للمواطن طوال الشهر الفضيل.



