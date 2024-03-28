شريف حلمي يوبخ الهارب هشام عبدالله: “إمعة والسياسة تفوق استيعابه”

وبخ الفنان شريف حلمي، الكومبارس هشام عبد الله الهارب في تركيا، قائلا: "إمعة وملوش علاقة بالسياسة التي تفوق استيعابه ولا يعرف من رئيس الوزراء، وأنا حذرته كتير من زوجته لأنها إنسانة غير طبيعية".

وواصل الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أنهم أضروا ثورة 25 يناير والبلد وربنا ألهمنا بـ 30 يونيو وكرمنا بها وصححت مسار البلد، لافتا إلى أن الإخوان غير مؤهلين لقيادة البلد ودمروا البلد بطمعهم.

وداعب الفنان شريف حلمي، عائلة السبكي للإنتاج الفني، قائلا: إنهم قدموا أعمال فنية عظيمة من بيهم أفلام كبارية وساعة ونص، وهناك أفلام خاصة بالمناسبات والأعياد أطلق عليها أفلام تجارية.

وكشف الفنان شريف حلمي، عن مشروعه الذي يحمل عنوان "مستقبلنا السينمائي"، لافتا إلى أنه يتضمن ورش فنية في الإخراج والتمثيل والسيناريو للسينما لكتابة 20 فيلما روائيا قصيرا في فترة زمنية لا تتعدى 5 أشهر.

ولفت إلى أنه لاحظ ظهور عدد كبير من المواهب الشابة بعد ثورة 25 يناير فقررت جمع تلك المواهب الشابة تحت مظلة مشروع سينمائي حقيقي، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة آنذاك رحب بفكرة المشروع ودعمني وتم إبرام اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الثقافية للسماح لي باستخدام سينما الهناجر ومركز الإبداع وبدأنا في تدشين الورش المختلفة.

أضاف الفنان شريف حلمي، كتبنا 20 فيلما ، بينهم 4 عن الطفولة و4 عن الشباب و4 عن كيفية مواجهة الإرهاب و4 عن تصوراتهم للأشياء الجديدة، موضحا أن المشروع توقف بعد رحيل الدكتور جابر عصفور، وعدم تحمس الدكتور حلمي النمنم.

وأشاد الفنان شريف حلمي، بأداء الفنان محمد رمضان في مسلسل إحنا الطلبة الذي عكف على تأليفه، لأن دوره كان مؤثرا نظرا لأنه يجسد شخصية الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة للدراسة ووالدته تريده الأخذ بالثأر من قتلة والده

وكشف أن السينما تعاني من أزمة ورق وهناك 80 % من المؤلفين والكتاب أن يتطورا مع أساليب العصر الحديثة ويبحثوا عن موضوعات جديدة تنال اهتمام المشاهد ويدرسوا نفسية وطبيعة الشباب في هذا التوقيت.

وبين الفنان شريف حلمي، أسباب عدم مشاركته في أي أعمال فنية مع الفنان أحمد السقا، قائلا: السقا كان دفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية.