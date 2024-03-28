حقيقة دخول ليوناردو دي كابريو عش الزوجية| خاتم خطوبة يكشف المستور

تصدر اسم الممثل الأمريكي، ليوناردو دي كابريو، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار أخبار عن خطوبته لعارضة الأزياء الشهيرة فيتوريا سيريتي، وذلك بعد دخوله في علاقة عاطفية معا استمرت عام.

ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي

حقيقة خطوبة ليوناردو دي كابريو

بدأت القصة عندما ظهرت مجموعة من الصور لعارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، وهي ترتدي خاتمًا لامعًا في يدها اليسرى بينما كانت تتناول الغداء في لوس أنجلوس مع صديقها ليوناردو دي كابريو، والأمر الذي جعل الجماهير يتداولون أخبار خطبتهم في السر دون الكشف عن التفاصيل.

وفاجئ الثنائي المتابعين بالمودة بينهما حيث شوهد دي كابريو إلى جانبها وهي تضع يدها على كتفه من الخلف، وعلى الرغم من الضجة التي أحاطت بخاتم سيريتي، إلا أن أهميته تظل غامضة حتى يتم موضوع الخطوبة بشكل رسمي.

خطوبة ليوناردو دي كابريو

وفقًا لموقع pagesix، كشف أن الفنان ليوناردو دي كابريو ليس مخطوبًا من صديقته فيتوريا سيريتي، وفقًا لمصادر مقربة من الثنائي، وعن ارتدائها خاتم في إصبعها هو مجرد خاتم عادي وليس خاتم الخطوبة.

خطوبة ليوناردو دي كابريو

خطوبة ليوناردو دي كابريو

بداية علاقة ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي

التقى كلا من ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي عدة مرات منها، وجود الثنائي في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في لاس فيجاس مع صديقه المقرب توبي ماجواير، وكانت علاقتهم في السر.

ليوناردو دي كابريو وفيتوريا سيريتي

إلا أن العلاقة أصبحت رسمية، بعدما ظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 25 عامًا بجانب ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 49 عامًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي التي أقامته فانيتي فير.

والجدير بالذكر أن دي كابريو لم يتزوج قط، بينما تزوجت سيريتي صاحبت 25 عامًا من الدي جي الإيطالي ماتيو ميليري من عام 2020 حتى يونيو 2023.

أخر أعمال ليوناردو دي كابريو

وشارك ليوناردو دي كابريو مؤخرًا، بـ فيلم Killers of the Flower Moon، التي تدور أحداثه حول سكان أمريكا الأصليين الذين يعيشون في محمية أوسيدج أثرياء بشكل مستقل إلى حد كبير بفضل النفط الموجود على أراضيهم، لكن ذلك الازدهار انتهى عندما نظم السكان البيض سلسلة من عمليات القتل التي استهدفت شعب قبيلة أوسيدج السكان الأمريكيين الأصليين.