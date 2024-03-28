مسلسل صيد العقارب الحلقة 18|غادة عبدالرازق تدبر مكيدة للقبض على سامح الغول

انطلقت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 18، بمشهد تعرُّض الدكتورة عايدة التي تجسدها غادة عبد الرازق، لحادث سير بسيارتها، نتيجة وجود مشكلة في الفرامل، وهي أزمة دبرتها سميحة "الفنانة سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول، التي ترغب في التخلص من الدكتورة عايدة لتُبعد عائلة الحاج حسن ضرغام "الفنان أحمد ماهر"، عن الانتقام من ابنها سامح الغول.

وتضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 بطولة غادة عبدالرازق اكتشاف عائلة ضرغام، أن والدهم الحاج حسن، عادت إليه القدرة على الكلام، بعد لهفته على ابنته عايدة عند قدومها من المستشفى، إذ أخذها في حضنه وراح يبكي ناطقًا بكل كلمات الحب، ما كان مفاجأة كبيرة لأسرته.

وشهدت الحلقة معرفة الأسرة، بأن الحادث بفعل فاعل، إلى جانب الإشارة إلى وجود مشاعر عاطفية بين الضابط حسام وعائشة حفيدة الحاج حسن ضرغام، ما اتضح من خلال نظراتهما وحديثهما، بعدما ذهب حسام لزيارة الدكتورة عايدة، التي استغلت هذه المشاعر بمجرد ملاحظتها في الضغط على حسام للقبض على سامح الغول بعدما أخبرته بِما فعله مع عائشة.

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 هي معرفة الشرطة وعائلة الحاج حسن ضرغام، بأن المسؤول عن قطع الفرامل لسيارة الدكتورة عايدة، هو متولي الذي يعمل معهم في الفيلا، ووالد سائق سيارة الدكتورة عايدة، بعدما عثرت الشرطة بقيادة الضابط حسام على مبلغ مالي كبير في غرفته، وبعد مواجهته اعترف بكل شيء، وبعد ذلك ذهبت الشرطة إلى منزل الحاج إسماعيل الغول لسماع ردهم على ما قاله متولي بأن سميحة زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" هي من أعطته المال وطلبت منه قطع سلك الفرامل.

وفي الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب، ذهب ياسين إلى زوجته الدكتورة عايدة، ليطمئن عليها بعد الحادث الذي تعرضت له، لتخبره الأخيرة بأنها تنوي الانتقام من زوجة والده التي دبرت لها الحادث، وأنها في حال لم تتمكن من الوصول إلى شقيقه سامح الغول، ستأخذ ثأرها من والده الحاج إسماعيل الغول، ليذهب ياسين على الفور إلى والده وفي قلبه مشاعر كثيرة من الغضب، لِما دبرته زوجة والده من مكيدة شر لزوجته عايدة، وهو ما عَبر عنه خلال حديثه مع والده محذرًا إياه من مس زوجته الدكتورة عايدة بأي أذى.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 18 استقبال الدكتورة عايدة مكالمة هاتفية من نورا ابنة شقيقتها تطمئن عليها بعد الحادث الذي تعرضت له، لتحاول عايدة معرفة مكانها إلا أن الأخيرة لم تمهلها، وأنهت المكالمة بمجرد الاطمئنان عليها، كما طلبت منها ألا تغضب من تصرفها وهروبها مع زوجها، لتقرر الدكتورة عايدة الوصول إلى مكان الهاتف الذي كلمتها منه نورا، وانتهت الحلقة على اصطحاب الدكتورة عايدة رجالها وذهابها إلى أحد المنازل تطرق بابه مع نظرة تحدي على عينيها دون معرفة من أصحاب هذا المنزل.

مسلسل صيد العقارب

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 18

موعد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 18 الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 مساءًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 18 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 13

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبد الرازق، هو ذهاب سميحة "سيمون" زوجة الحاج إسماعيل الغول "رياض الخولي" ووالدة سامح "أحمد ماجد" إلى الدكتورة عايدة في مكتبها، لتتفاجأ بها الأخيرة وتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ليزداد ترقب الجمهور للأحداث القادمة من مسلسل صيد العقارب.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معرفة الحاج إسماعيل الغول أمر زواج حفيده أدهم 'أحمد الشامي" من نورا "ريم المصري" حفيدة الحاج ضرغام"أحمد ماهر"، وهو ما أسعده ونال إعجابه؛ كونه اعتبرها ضربة جديدة عائلة الحاج حسن ضرغام تلهيهم عن البحث عن سامح ابنه.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حديث الدكتورة عايدة مع الضابط حسام "عبدالرحمن علي"، تخبره بضرورة إعادة نورا ابنة شقيقتها، منعًا لحدوث مشكلات أكبر، كما شهدت الحلقة تذكر حفيدة الحاج حسن ضرغام الأخرى لذكرياتها السيئة التي قضتها مع سامح الغول بعدما غواها بالزواج وتخلى عنها، لتسقط دموعها بغزارة على خديها وهي تتذكر كل ما قاله لها لتبعد عنه.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويمكن لكل محبي الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 12 اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.



تفاصيل مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

وكان من أبرز الأحداث التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق، هو اكتشاف زواج نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام من أدهم حفيد الحاج إسماعيل الغول، وهو ما كشفته والدتها بعدما وجدت في حقيبة اليد الخاصة بها شريط برشام منع الحمل، لتواجهها بعدما جنّ جنونها وتعرف منها أنها تزوجت من أدهم وهو الشخص الذي تحبه، مبررة ذلك أنها تزوجته في الحلال ولم ترتكب إثمًا

واستكمالًا لهذه المفاجأة شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 بطولة غادة عبد الرازق حديث مصطفى نجل الحاج حسن ضرغام مع شقيقته فاطمة التي تتهم ابنتها نورا بأنها ارتكبت ذنبًا كبيرًا بزواجها، مؤكدًا لها أن ابنتها لم تفعل شيئًا خاطئًا بل تزوجت في الحلال، واختارت البُعد عن أرض الصراع التي يقعون فيها جميعًا بتحريض من الشيطان.

كما تضمن مسلسل صيد العقارب الحلقة 11 في نهاية الأحداث إرسال الدكتورة عايدة وهي الفنانة غادة عبد الرازق رجالها لمراقبة والد أدهم لكونه الشخص الوحيد الذي يعرف مكان أدهم ونورا بعدما تزوجا واختفيا سويًا.



موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل صيد العقارب تُذاع اليوم على قناة cbc الساعة 7.30 مساء، والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحًا، على قناة cbc دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT الساعة 7.30 مساء.



أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.