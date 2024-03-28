شباب الاسكندرية تفعل أنشطة أندية التطوع بالعبور

بحضور ٢٠ شابا وفتاة من أفراد نادي التطوع نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب و الإدارة العامة البرامج التطوعية والكشفية و ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للشباب دورة القيادة التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي لأعضاء نادى التطوع بمركز شباب العبور المنفذة على مدار يومين من الاربعاء الموافق ٣/٢٧ إلى الخميس٢٠٢٤/٣/٢٨ وذلك ضمن خطة نادى التطوع .

وقام بالقاء المحاضرة ا/مصطفي عبد الوهاب مدرس مساعد قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بالإسكندرية الذي أكد ان العمل التطوعي يعني تقديم العون والمساعدة للآخرين ليسود الخير في المجتمع ، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبرا بل طواعية ، حيث ينبع من الداخل ، ويزداد تطور ونمو المجتمع ، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة .

واضاف : يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه و يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع . كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة .

