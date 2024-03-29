الإسكندرية.. دورة رمضانية لكرة القدم و ورشة أعمال يدوية بمركز شباب عرابي

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب احمد عرابي التابع لفرع شباب العامرية دورات رمضانيه لرياضة كرة القدم للطلائع وورشة مشغولات يدوية .



حيث تعد الرياضه جزء هام في استراتيجيه بناء الانسان والتي تعد جزء اساسي من رؤية مصر ٢٠٣٠ .

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم .

و ذلك في إطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالعمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية و التدريبات الرياضيه و الانشطه الفنية والكشفيه والثقافية و العلميه داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم .