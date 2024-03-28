إحالة 6 متهمين بقتـ ل مصري عائد من تركيا للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 6 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل مواطن عمدا وتكوين تشكيل عصابة لسرقة العملة من المواطنين الراغبين في تحويل الدولارات بالسوق السوداء.

المتهمين قتلوا المجنى عليه لسرقته

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مواطنا مصريا عائدا من تركيا، ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله على إثر خلاف سابق بينهم بسبب رفضه التعامل معهم في تغيير العملة؛ فأعدوا لهذا الغرض الأدوات محل الاتهام التالي واتجهوا صوب مسكنه و ما إن دخلوه حتة أردوه ارضاً و شلوا حركته وكبلوه بإيديهم و كمموا فاهه بمنشفة كاتمين أنفاسه حتى سقط قتيلاً ، فأحدوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

ومن جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومسؤول آخر بالحي، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به.

محاكمة رئيس حي السلام ثان في قضية رشوة

المتهمان في القضية هما: ص. ع. ع. - 56 سنة - رئيس حي السلام ثان، وإ. أ. ع. - 33 سنة - مهندس تنظيم برئاسة حي السلام ثان.

ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس حي السلام ثان والثاني مهندس التنظيم بالحي، طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها المهنية.

وكان ذلك بأن طلبا وأخذا لنفسهما من رجل الأعمال ف. و، 65 سنة، مدير وشريك شركة السلام للبلاستيك، مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثان، والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.