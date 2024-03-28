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حماس: فجرنا منزل مفخخ في جنود الاحتلال ودمرنا آلياتهم شمال خانيونس بعد إعلان تصفيته.. أبو وطن قائد كتيبة جنين يعود للحياة وفلسطين تحتفل بنجاته
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد إعلان تصفيته.. أبو وطن قائد كتيبة جنين يعود للحياة وفلسطين تحتفل بنجاته

ابو وطن قائد كتيبة
ابو وطن قائد كتيبة جنين

قالت مصادر فلسطينية، أن أهالي جنين ونابلس وطوباس، احتفلوا بالمقاتل أبو وطن قائد كتيبة جنين الذي تبين أنه حي، بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي تصفيته قبل أشهر، ووزعوا الحلوى بعدما علموا أنه على قيد الحياة ولم يستشهد.

وكشفت المصادر، أن المقاتل وسام الحنون "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين حي، وعلى قيد الحياة في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة، وتم تسريب فيديو له من داخل المستشفى، وكان الاحتلال أعلن عن اغتياله واستشهاده منذ سبع أشهر.

 

في وقت سابق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن تصفية رائد ثابت رئيس قسم القوى العاملة التابع للجناح العسكري في حماس .

 

اسرائيل تحذر رعاياها من السفر لدول عربية

وكان وجه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين من السفر إلى مصر والأردن والمغرب وتركيا.

 

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المجلس في بيان اليوم، إن "احتمال وقوع تهديدات إرهابية ضد الإسرائيليين واليهود بعد أكثر من 5 أشهر من بدء الحرب في غزة مرتفع للغاية".

 

وأضاف أن "حماس ستحاول استهداف الإسرائيليين واليهود في الخارج خلال الحرب".

 

وتابع: "تم إحباط العشرات من هذه المحاولات الإرهابية لاستهداف الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة".

 

وأشار إلى أن "الجاليات اليهودية في أوروبا وأمريكا الشمالية تعد أيضا هدفا رئيسيا للمتطرفين، حيث تكون المؤسسات الدينية والمجتمعية هدفا مفضلا في الأعياد والمهرجانات".

 

كما أكد المجلس أن "هناك محاولات متزايدة خلال حرب غزة من قبل المنظمات الجهادية العالمية لاستقطاب مهاجمين منفردين لاستهداف اليهود والإسرائيليين".

 

وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن "تركيا والمغرب والأردن ومصر هي وجهات يجب تجنبها في الوقت الحالي".

 

وأوضح المسؤول أن التحذير بالنسبة لمصر يشمل شبه جزيرة سيناء، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات بالنسبة للإسرائيليين الذين يسافرون خلال عيد الفصح.

 

ووفقا للمسؤول، فإن إسرائيل لا تفكر في إغلاق المعبر إلى مصر، لكنها ستفعل ذلك في حالة وجود تهديد محدد.

 

كما ناشد المسؤول، الإسرائيليين الذين سيسافرون إلى السويد في شهر مايو/أيار المقبل لحضور مسابقة "يوروفيجن 2024" الغنائية لإخفاء هوياتهم.


 

 

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