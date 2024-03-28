قصور الثقافة تختتم ليالي رمضان بميدان السواقي في الفيوم

اختتم فرع ثقافة الفيوم والهيئة العامة لقصور الثقافية برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، بميدان السواقي بالفيوم، التي قدمتها على مدار 10 أيام.

وشهدت ليالي رمضان الثقافية إقبالا جماهيريا غفيرا من أبناء المحافظة، وتم تنفيذها تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

تضمنت الفعاليات ورش فنية متنوعة للأطفال، قدمها فنانو ثقافة الفيوم منها ورشة رسم وتلوين علي وجوه الأطفال، أشغال يدوية من الخرز، فوم جليتر، وغيرها.

كما شهد حفل الختام تقديم عرض فني لفرقة الفيوم لكورال الطفل بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغنيات الرمضانية والوطنية منها "افرحوا يا بنات، حلوة يا بلدي، تحيا مصر، توتة توتة"، أعقبها عرض فني آخر لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد حسين، تضمن عدد من الابتهالات الدينية والأغنيات الرمضانية التراثية منها "مرحب مرحب، ميدلي من تترات البرامج الرمضانية، فوازير رمضان، محمد يا رسول الله، لأجل النبي، القلب يعشق كل جميل، أهلا رمضان، مهما خدتني المدن، والله بعودة، إلى جانب باقة من تترات مسلسلات رمضان منها ليالي الحلمية، بوابة الحلواني، زيزينيا، وسط تجاوب كبير من الجمهور وبحضور سماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم.

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، شهدت مدينة الطالبات بجامعة الفيوم أمسية شعرية من مواهب الطالبات، أعقبها عرض فني لفرقة الفيوم للإنشاد الديني بقيادة المايسترو رامي عبد الباقي، قدمت خلاله باقة من الأغنيات والابتهالات الدينية، التي تنوعت بين الأداء الفردي والجماعي.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بطامية ليلة رمضانية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بمركز شباب سرسنا، بحضور شيرين محمد نائب رئيس مجلس مدينة طامية والتي وجهت الشكر لثقافة الفيوم ومكتبة الطفل والشباب بطامية علي الاهتمام بالقرى النائية وتقديم الخدمات الثقافية بها، وذلك بحضور عدد غفير من أهالي القرية، بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري أعقبها فقرات شعرية وغنائية لبعض مواهب القرية، منها إلقاء شعر للشاعر عمر سامح، وفقرة إنشاد للطفل الموهوب أحمد روبي.

"الثقافة ودعم الهوية الوطنية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت محاضرة بعنوان "الثقافة ودعم الهوية الوطنية"، استهل فيها الأديب الدكتور أشرف عبد الكريم حديثه عن معنى الهوية، وكيف أن للثقافة دورا كبيرا في ترسيخ الهوية الوطنية، أعقبها كلمة عن تاريخ قرية سرسنا للكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا قدم خلالها نبذة عن تاريخ قرية سرسنا ودورها في الثورات وفي مواجهة الإنجليز، واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسن شاهين.