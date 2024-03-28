أعراض تشير للإصابة بسرطان الأمعاء.. ضعف الشهية وفقدان الوزن أبرزها

سرطان الأمعاء هو مرض مميت، وغالبًا ما لا يكون لظهوره أعراض واضحة، ووفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يبدأ سرطان الأمعاء عادة في القولون، وعندما ينتشر الورم، فإنه غالبا ما يؤثر على الكبد والرئتين.

وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يبدأ سرطان الأمعاء عادة في القولون، وعندما ينتشر الورم، فإنه غالبا ما يؤثر على الكبد والرئتين.

ويؤكد الخبراء أنه كلما تم اكتشاف هذا النوع من السرطان في وقت مبكر، زادت فرص التوصل إلى نتيجة ناجحة إذا تم علاجه تكمن المشكلة في أن الأعراض الأولية لسرطان الأمعاء تكون خفية للغاية لدرجة أنه غالبًا ما يتم التغاضي عنها أو الخلط بينها وبين علامات على حالات أقل خطورة.

حدد خبراء من مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة الأعراض التي قد تشير إلى تطور سرطان الأمعاء:

ضعف الشهية

فقدان الوزن

ألم في أسفل البطن

الانزعاج والانتفاخ

اضطرابات في الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي

دم في البراز

وأوضح الباحثون أنه في حالة ملاحظة مثل هذه الأعراض لعدة أسابيع، يجب بالتأكيد استشارة الطبيب.

لا يستطيع العلماء تحديد السبب الدقيق لسرطان الأمعاء لكن العديد من الدراسات تشير إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف وتجنب العادات السيئة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض - يساعد نمط الحياة الصحي على منع حوالي نصف (54٪) جميع حالات سرطان الأمعاء.

ما هو سرطان الأمعاء

سرطان الأمعاء الدقيقة هو نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الأمعاء الدقيقة. فالأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة.

تعمل الأمعاء الدقيقة على هضم العناصر المغذية وامتصاصها من الطعام الذي تأكله. وتنتج هرمونات تساعد على الهضم تؤدي الأمعاء الدقيقة أيضًا دورًا في الجهاز المناعي المقاوم للجراثيم في الجسم حيث تحتوي على خلايا تقاوم البكتيريا والفيروسات التي تدخل الجسم من خلال الفم.

عادةً ما يتضمن علاج سرطان الأمعاء الدقيقة التدخل الجراحي لاستئصال السرطان. وتوجد أنواع أخرى من العلاج تشمل العلاج الكيميائي والعلاج الاستهدافي عن طريق تناول الأدوية للقضاء على الخلايا السرطانية. ويمكن استخدام العلاج الإشعاعي أيضًا لتقليص حجم السرطان قبل التدخل الجراحي.