رفع 42 طن قمامة ومخلفات ضمن حملة اليوم بنجع حمادي

قاد احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، حملة للنظافة بحضور محمود وزيرى سكرتير الوحدة المحلية القروية، اسفرت عن رفع ٤٢طن من المخلفات والقمامة من المناطق المستهدفه وهى الطريق السريع بداية من كمين الشطبية مرور بمنطقة الشادر وامام الوحدة القروية وجوانب الارصفة والطرقات لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، ولا ياتى هذا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراضقروى الغربى بهجورة.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ، حيث تم تنفيذ ثلاث حالات إزالة فورية بزمام قروى الغربى بهجورة فى إطار التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون .

نجع حمادى

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالة التى تمت بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة، والحالة الاولى عبارة عن، سور من البلوك الأبيض والاسمنت بارتفاع 2متر و مساحة 40 متر تقريبا والذى يعتبر ضمن التعدى بالبناء المخالف للقانون بناحية الدومة التابعة لزمام قروى الغربى بهجورة .

والحالة الثانية والثالثة عبارة عن بناء بالطوب الابيض ومونة الاسمنت كل حالة بارتفاع متر ونصف تقريبا وعلى مساحة170متر تقريبا بزمام قروى الغربى بهجورة .

مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة وتمت الازالة بسواعد موظفى الوحدة القروية .