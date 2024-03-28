بحضور المحافظ.. مجلس جامعة سمنود التكنولوجية يبحث خطة العمل للمرحلة المقبلة

انعقد مجلس جامعة سمنود التكنولوجية، برئاسة الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وبحضور كلًا من الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، والمستشار مختار جبر المستشار القانوني بالجامعة.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال وأنشطة الجامعة، كما ناقش مجلس الجامعة الموضوعات المطروحة بجدول الأعمال، ومنها استلام الأرض المجاورة للجامعة لعمل الامتداد وانشاء التوسعات المستقبلية.

وأثني الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الجهد المبذول من العاملين بالجامعة، في المحافظة على سير العملية التعليمية بنظام يوفر للطالب سبل التعليم المتطورة، والتي تواكب عصر التكنولوجيا الحديثة.

كما أكد الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، أن الجامعة تسير على خطى واضحة ومنظمة، للرقي بالعملية التعليمية، والحفاظ على أعلى نسب نجاح دائمًا.

ازدواجية التعليم

وأشار الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة، إلى ازدواجية التعليم التي تقدمها الجامعة، فتحرص على توفير التعليم النظري وتطبيق الجانب العملي أيضاً، بما يمكن للطلاب من مواكبة سوق العمل بعد التخرج.

وقدمت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل الشكر لقادة جامعة سمنود التكنولوجية، على مجهوداتهم التي تم لمس أثرها.

جدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية جامعة حكومية، انشأت بقرار من رئيس الجمهورية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي وقت سابق، أقامت جامعة سمنود التكنولوجية فى محافظة الغربية، حفلًا لتكريم الأم المثالية بالجامعة، بحضور منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، الجهاز الإداري، الخدمة المعاونة والأمن، وطلاب من مختلف الأقسام والفرق بالكلية يرافقهم أولياء أمورهم.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وإشراف الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان وكيل الكلية، وبمشاركة وحضور المهندس محمد فكري راعي الحفل.

ورحب رئيس الجامعة ، بالحضور، وعبر عن امتنانه لوالدته ولجميع الأمهات لدورهم العظيم في تربية جيل قويم وسوي، وأنه لولا فضل الأم بعد والله سبحانه وتعالي لفسد المجتمع كله، وأكد على أن رضا الوالدين هو أهم سبب يعلو به شأن الإنسان ويصل به إلى طموحاته.

وتخلل الفعاليات بتكريم الطالب مصطفى حسام، وذلك لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في بطولة كمال الأجسام لوزن 70 كيلو، ومنح تكريم الأم المثالية للسيدة حكمت والدة الطالب أمير سعيد، طالب بالفرقة الثانية بقسم صيانة معدات الغزل والنسيج بالكلية، ومنح تكريم الأب المثالي للدكتور السعيد الهواري رئيس قسم صيانة معدات الغزل والنسيج بالكلية، ومنح جائزة الطالب المثالي للطالب أحمد مشعل بالفرقة الثانية قسم صيانة معدات غزل ونسيج، والطالبة المثالية للطالبة زينب أحمد بالفرقة الثانية قسم ملابس جاهزة.

كما تضمنت الفعاليات، تكريم السيدات العاملات بجامعة سمنود التكنولوجية كأمهات مثاليات، وذلك لسلوكيهم القويم وتفانيهم في أداء عملهم بحب واتقان، وتكريم الدكتور محمد بكير، الدكتور بقسم ملابس جاهزة، وذلك لحصوله على درجة الدكتوراه .