تموين سوهاج يحرر 507 محاضر متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بنطاق المحافظة، حملات تموينية مكثفة، استهدفت المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، أسفرت عن تحرير 507 محضر متنوع خلال الأسبوع الماضي .

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للجهود المبذولة في توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

11 محضر مخالفات

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 492 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ 17 مارس الجاري وعدد 11 محضر مخالفات في مجال الأسواق وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم إعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون صرف ونقص وزن وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم مطابقة للمواصفات وسلع مجهولة المصدر وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة مخابز وانتهاء صلاحية ".

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم لتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى المحافظة .