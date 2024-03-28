وكيل تعليم قنا يكرم الطالبة اسيا الأول جمهوريا في الكيك بوكسينج

منح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، شهادة تكريم إلى اسيا بهاء الدين محمود التلميذة بمدرسة تحيا مصر الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة قنا التعليمية، نظرا لحصولها للمرة الثانية على التوالي على المركز الاول في بطولة الجمهورية المفتوحة للكيك بوكسينج والتي اقيمت في الفترة من 6 إلى 10 فبراير الماضي .

حيث سبق أن حصلت على بطولة الجمهورية التي نظمت العام الماضي خلال المدة من 22 إلى 26 يوليو 2023 .

وأشاد السيد بتفوق أسيا وتميزها واعتيادها النجاح وتحقيق مراكز أولى ، و أكد أن الرياضة جزءًا رئيسيًا من المناهج الدراسية، لأنها تساهم في تعزيز صحة الطلاب الجسدية والذهنية، كما أنها تساعد على تعليمهم مهارات مختلفة مثل القيادة، الصبر، والمهارات الاجتماعية".

وأضاف أنها تسهم في تنمية الأخلاق الحميدة وغرس منظومة قيمية صالحة لدى الطلاب الذين يمارسون الرياضة، ومن أهم هذه الأخلاق الأمانة والعمل بروح الجماعة بالإضافة إلى الإيجابية .

الجدير بالذكر أن أسيا قد كرمت من قبل وكيل وزارة التعليم من قبل لحصولها على المركز الاول في بطولة الجمهورية لعام 2023 ، واول فرع قنا واول بطولة جنوب ووسط الصعيد وثالث سكندريات العالم في رياضة التايكندو .