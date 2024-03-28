الخميس 28 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أسطول روسي يعبر البحر الأحمر

الطراد الروسي فارياج
الطراد الروسي "فارياج"

عبرت عدة سفن حربية روسية اليوم الخميس، مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، لعمل سلسلة من التدريبا البحرية في ظل الهجمات الحوثية.

وقال أسطول المحيط الهادي الروسي في بيان له: إن عدة سفن حربية روسية عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، وذلك وسط الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على سفن تجارية.

ويشارك في الرحلة الطراد الروسي "فارياج" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع، أنه قبل وصول طاقم السفن إلى البحر الأحمر نجحوا في الوصول إلى خليج عدن حيث قاموا بسلسلة من التدريبات البحرية في مختلف سيناريوهات الأعداء المشروطين، وفي الوقت الحاضر تواصل السفن تنفيذ المهام المقررة في رحلات بحرية بعيدة المدى.

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