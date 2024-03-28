لتميزهم في أداء مهام عملهم تكريم عددا من العاملين بادارة ابو تشت التعليمية

كرم المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا اليوم الخميس 2024/3/28 الجاري عددأ من العاملين بديوان عام الإدارة وذلك لتفانيهم وتميزهم في أداء مهام عملهم متمنيا لهم دوام التوفيق، جاء ذلك في حضور عبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن.

وشمل التكريم علاء ابوالمعارف وكيل قسم الحسابات وممثل وزارة المالية لدي إدارة أبوتشت ومحمد تمام مسؤول السلف بقسم الحسابات وعلي فرغل مسؤول الميزانية بقسم الحسابات وخالد عبدالرحيم مسؤول الدفع الإلكتروني.

اشار مدير عام الإدارة ان هذا التكريم يأتي في إطار حرص الإدارة التعليمية علي إثابة العاملين المتميزين تشجيعا لهم علي بذل المزيد من الجهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء ويعنبر حافزا لجميع العاملين لبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بتكريم المتميزين في أداء عملهم تشجعيا لهم وتحفيزا للاخرين.