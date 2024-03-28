الكرملين يقر بتأثير العقوبات الغربية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الخميس، إن روسيا تعمل مع شركائها وسط ضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بعد أن ذكرت رويترز أن موسكو تعاني من بعض التأخير في تلقي مدفوعات النفط.

ويؤدي تأخير سداد المستحقات إلى تراجع وعدم انتظام إيرادات روسيا، مما يسمح لواشنطن بتحقيق الشقين المستهدفين من العقوبات، وهما تعطيل الأموال الواردة إلى موسكو لمعاقبتها على الحرب في أوكرانيا دون إحداث اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "لأن الدول التي ذكرتموها تتعرض لضغوط غير مسبوقة من السلطات المالية وغيرها من الجهات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذا العمل يجري تنفيذه بالطبع، لكن يجري تنفيذه بسرية".

وأضاف "نعمل بشكل بناء للغاية مع شركائنا ونكثف العمل، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تنشأ عن هذا الضغط غير المسبوق والذي ينتهك جميع القواعد والأعراف الواضحة للتجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية".

وردا على العقوبات الأميركية والأوروبية، قامت روسيا بإلغاء اعتماد اقتصادها على الدولار وزادت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة التعاملات المالية بالعملات الوطنية مع الشركاء الذين يقبلونها.

وقد تمكنت روسيا من الالتفاف على العديد من العقوبات من خلال تطوير العلاقات التجارية مع شركائها، مثل الصين، ولكن في مواجهة التهديد الأميركي والأوروبي بفرض عقوبات، خفضت جهات اقتصادية عديدة في الدول الشريكة أو أوقفت التعاملات مع موسكو.

على جانب آخر، أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وجاء في القائمة التي نشرتها الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني، الأشخاص الآتي أسماؤهم: "رجبالي سعيدكرامي مورودالي، من مواليد 04/02/1994، جمهورية طاجيكستان؛ ... وفريدوني شمس الدين، من مواليد 17/09/1998، جمهورية طاجيكستان؛ ... وميرزويف داليرجون باروتوفيتش، من مواليد 23/11 /1991، جمهورية طاجيكستان؛... وفايزوف محمدسوبير زوكيرتشونوفيتش، من مواليد 20/05/2004، جمهورية طاجيكستان".

وصرحت محكمة باسماني في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المتهم في قضية الهجوم الإرهابي في "كروكوس" إسرويل إسلاموف، قد تبع ابنه أمينشتون إسلاموف، وطعن في قرار اعتقاله.

وقال مراسل الوكالة: "لقد تلقت المحكمة طعنا ضد قرار اعتقال إسلاموف إسرويل كإجراء وقائي في شكل احتجاز".