إزالة فورية لحالات تعدٍ بنطاق مجلس محلي بنجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى أولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى أولاد نجم القبلية، حيث تم تنفيذ إزالة فورية بناء على ارض زراعية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة عبارة عن بناء لعدد اثنان غرفة بالطوب الابيض ومونة الأسمنت على مساحة سبعة اسهم ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون على الاراضى الزراعية ، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية وتمت حتى سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملة إزالة للتعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الشعانية.

وذلك بحضور البدرى محمد عبد الغنى رئيس مجلس قروى الشعانية ، وتمت الإزاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ حالة إزالة فورية عبارة عن سور بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت على مساحة ٣٥٠ متر تقريبا بارتفاع ما بين المتر والنصف إلى اثنين متر تقريبا، بزمام الوحدة المحلية لقرية الشعانية، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة. يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.