أحمد عبدالحميد العدو اللدود لمحمد إمام في كوبرا

يجسد النجم الصاعد أحمد عبدالحميد شخصية حربي العدو اللدود لكوبرا الذي يجسده النجم محمد إمام، والذي يبدو أن مهنته في الجزارة قد انطبعت عليه في حياته العادية خارج المجزر، حيث أصبح يميل للذبح والدماء مع كل من يعاديه، وعلى رأسهم كوبرا، وذلك ضمن أحداث مسلسل كوبرا الذي يُعرض في العاشرة مساءً على قناة إم بي سي مصر بالتوازي مع منصة شاهد.

من خلال أحداث الحلقة الأولى نعرف أن هناك عداءً شرساً بين حربي وكوبرا منذ الصغر، ويعود السبب فيه إلى مكانة كوبرا عند شيخون، صاحب المجزر والشقيق الأكبر لكوبرا، حيث لا يتوانى شيخون عن عقد المقارنات بينهما لصالح كوبرا، وهو ما يشعل نار الحقد والغل في قلب حربي، ويجعله على استعداد دائم ودون تفكير لإلحاق الأذى بكوبرا بأسهل طريقة لديه، وهي الأسلحة المستخدمة في الجزارة.

مشاركة أحمد عبد الحميد مع محمد إمام في “كوبرا”

يذهب كوبرا إلى المجزر ليطالب بحقه في آخر عملية نصب قام بها لصالح شيخون، والتي بسببها دخل السجن وقضى فيه ثلاث سنوات، وعندما يصل إلى المجزر لا يجد أمامه سوى حربي، الذي تنتابه مشاعر غضب لرؤيته كوبرا، فيتحفز ضده، ليقع بينهما شجار عنيف، يستخدم فيه حربي أسلحة الجزارة القاتلة والمخيفة، ليهدد بها حياة كوبرا، لكن شيخون يحضر في الوقت المناسب، ليفض المعركة الحامية بينهما.

هذه الرغبة الشديدة في القتل والاندفاع وراء العنف، والتي تجعل يد حربي تسبق تفكيره، يحفز على السؤال: إلى أي مصير سيقوده هذا العنف، وإلى اي مدى يستطيع الصمود أمام ذكاء كوبرا؟ مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.