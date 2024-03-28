تعليم الفيوم تحقق 3 ميداليات ذهبية و2 فضية في مسابقة سيناء قلب الوطن

شارك طلاب وطالبات مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقة سيناء قلب الوطن لعام 2024، والتى تنظمها وزارة الثقافة - المجلس الأعلى للثقافة (المركز القومي لثقافة الطفل)، وحققت مديرية التربية والتعليم مراكز متقدمة في المسابقة على مستوى الجمهورية. وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

الطلاب والطالبات الفائزون

فاز بالميدالية الذهبية ، كل من الطفلة حور عصام رمضان KG1 ، والتلميذة ريتاج عصام رمضان - الصف السادس الابتدائي - مدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم ، والطالب مروان مصطفى حلمى - الصف الثاني الإعدادي - مدرسة عثمان بن عفان بسنورس

و فاز بالميدالية الفضية ، كل من الطالب محمد رمضان سيد - الصف الرابع الابتدائي، والطالبة مريم ياسر فتحي - الصف الثاني الإعدادي - مدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

كما فاز بشهادة تقدير ، كل من ، الطالبة حنين علاء محمد - الصف السادس الابتدائي ، والطالبة بسملة مصطفى عبدالحميد - الصف الثالث الإعدادي ، والطالبة مريم سيد عبدالعليم - الصف الثالث الإعدادي - مدرسة عثمان بن عفان بسنورس.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة ، وقدمت رسالة تهنئة لإدارة مدرستي الرسالة الخاصة بغرب الفيوم ، ومدرسة عثمان بن عفان بسنورس، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الطلاب بالمدارس ، ياسمين مصطفى السيد معلم تربية فنية بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بسنورس ،وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وطارق هديب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وكذلك المشاركة الإيجابية المتميزة في جميع مسابقات وزارة الثقافة.

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