جوالي جامعة دمنهور يتبرعون بالدم لأطفال مستشفى 57357

في إطار الدور المجتمعي لجامعة دمنهور قام مركز التدريب الكشفي لصقل وتنمية المهارات الكشفية بجامعة دمنهور ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بزيارة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال ،وذلك ضمن مشروعات التنمية المجتمعية التي

يقوم بها المركز الكشفي بالجامعة ، وذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور ماجد شعلة - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و اشراف الدكتور محمد عشري - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و سامح رجب - مدير إدارة الجوالة.

حيث حرص الطلاب والطالبات من فريق الجوالة بجامعة دمنهور علي مشاركة الأطفال في القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال لإدخال السرور على قلوبهم ورسم الإبتسامة على وجوههم.

وقام مسئول العلاقات العامة بالمستتشفي ، بإصطحاب جوالي جامعة دمنهور من الطلاب والطالبات ، في جولة لأروقة المستشفى وتعريفهم بنبذة عن المستشفى والعيادات، وآلية العمل بها وأهمية تلك الزيارات في تحسين الحالة النفسية للمرضى ،وفي نهاية الزيارة حرص الطلاب والطالبات على التبرع بالدم من أجل أطفال مستشفى 57357، كما حرصوا أيضا على تقديم تبرعا ماديا لصالح المرضي الأطفال بالمسنشفى.

كما تم إدراج إسم جامعة دمنهور على حائط التبرعات بالمستشفى.

من جانبه أكد الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور أن الزيارة تأتي من منطلق الدور الريادي للجامعة،

وأن الهدف منها التخفيف من معاناة الآلام التي يعاني منها الأطفال أثر تلقي الجرعات العلاجية، و أن تشجيع الطلاب على مثل هذه الزيارات يضفي جوا من الألفة والتكافل المجتمعي ،ويعود الطلاب على تحمل المسئولية .

وأشار الدكتور ماجد شعلة - االقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك الزيارة لم تكن الأولى من نوعها، حيث تهتم جامعة دمنهور بتشجيع الطلاب وإشراكهم الدائم في الخدمات المجتمعية، وذلك إيمانا من الجامعة بأهمية تنشئة أجيال على وعي بتحديات المجتمع ومتطلباته وله دور ايجابي فعال في التغيير للأفضل.

جدير بالذكر أن مستشفى سرطان الأطفال 57357 أحد أكبر مستشفيات الأطفال في العالم مقرها القاهرة ويختص بعلاج سرطانات الأطفال .