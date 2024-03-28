إدارة الوعي الأثري تواصل فعاليات مبادرة "كنز بلادي" بمدارس الفيوم

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى المدرسة الإسلامية الابتدائية، وعمل محاضرة حول "المسلات في مصر القديمة"، في إطار فعاليات إدارة الوعي الأثري بالمدارس التى تنفذها الإدارة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

الوعي الأثري تقدم محاضرة بعنوان "المسلات في مصر القديمة"

وأوضحت ايفت اميل خلال الحديث عن المسلات في مصر القديمة حيث تعد المسلات من أهم الرموز المميزة للحضارة المصرية القديمة، فتاريخها مفعم بأمجاد توضح أهداف وبراعة صناعتها، وتحدثت أيضا حول سرقة معظم المسلات ونقلها إلى خارج مصر، كما تم تنفيذ ورشة من الحضارة المصرية القديمة.

وحول نشأة الكتابة المصرية القديمة، تحدثت عن أنه كان للكتابة دورٌ كبير في تطور الحضارة المصرية القديمة كما تناولت تطور الكتابة في مصر الفرعونية، بالإضافة إلى ندوة عن أهم المعالم الأثرية كنوز الملك توت عنخ آمون، أضاف للذهب بريقًا وارتبط اسمه بالمجد على مر العصور، كونه من أشهر ملوك مصر القديمة بمقتنياته الجنائزية الفريدة، وذلك ما تم الكشف عنه بعدما قام هوارد كارتر عالم الآثار البريطاني باكتشاف مقبرة الملك الذهبي في منطقة ‏وادي الملوك.

ونالت مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون شهرة عالمية واسعة لما ‏احتوته من ثروات وكنوز عند اكتشافها، فهي المقبرة الملكية الوحيدة التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا، فكان ولا زال الجميع ينظرون بدهشة وانبهار إلى مقتنيات مقبرته الفريدة ويتطلعون للتعرف على الملك توت عنخ آمون، فهو أيقونة عالمية للتعبير عن مصر.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح مدير ادارة الانشطة الثقافية بالمديرية والدكتورة فاطمة الماوردي مدير التخطيط والمشروعات، وبحضور أعضاء إدارة الوعي الأثري ايفت اميل وهدى محمد ومريان اسحاق المفتشات بإدارة الوعي الأثري.