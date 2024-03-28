إدراج منفذي هجوم مجمع كروكوس على قائمة الإرهابيين والمتطرفين

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وجاء في القائمة التي نشرتها الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني، الأشخاص الآتي أسماؤهم: "رجبالي سعيدكرامي مورودالي، من مواليد 04/02/1994، جمهورية طاجيكستان؛ ... وفريدوني شمس الدين، من مواليد 17/09/1998، جمهورية طاجيكستان؛ ... وميرزويف داليرجون باروتوفيتش، من مواليد 23/11 /1991، جمهورية طاجيكستان؛... وفايزوف محمدسوبير زوكيرتشونوفيتش، من مواليد 20/05/2004، جمهورية طاجيكستان".

وصرحت محكمة باسماني في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن المتهم في قضية الهجوم الإرهابي في "كروكوس" إسرويل إسلاموف، قد تبع ابنه أمينشتون إسلاموف، وطعن في قرار اعتقاله.

وقال مراسل الوكالة: "لقد تلقت المحكمة طعنا ضد قرار اعتقال إسلاموف إسرويل كإجراء وقائي في شكل احتجاز".

وفي المجمل، ألقت محكمة باسماني في موسكو القبض على ثمانية أشخاص فيما يتعلق بالقضية.

وأفاد الممثل الرسمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي" للحفلات الموسيقية، لا يمكن أن يتم ويحصل إلا بدعم من المخابرات الأجنبية.

وجاءت تصريحات جيليك خلال مقابلة مع قناة "NTV" التركية قال فيها: "نحن نتحدث عن قاعة كبيرة جدًا، عليك أن تعرف كيفية الوصول إلى هناك، يجب أن يكون هناك من سيظهر لك ذلك. تخيل أنك بحاجة إلى تنظيم مجموعة من الأشخاص الذين أتوا من الشرق الأوسط بحثًا عن عمل، و فجأة يتبين أنهم محترفون".

وتابع جيليك أن "الهجوم الإرهابي لم يكن ليحدث لولا الدعم الاستخباراتي للدولة، ولم يكن بإمكان "داعش" (التنظيم المحظور في روسيا) تنفيذ مثل هذا الهجوم الإرهابي بمفرده"، لافتا إلى أن هذه الهجمات الإرهابية لها راعي.





ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.

بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو

وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.

كما ادانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.