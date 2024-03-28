متابعة ميدانية لمراكز شباب القليوبية وتنفيذ مبادرة "كان خلقه القرآن"

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد سمير من العاملين بالإدارة بمتابعه بعض مراكز الشباب الوقائع في نطاق إدارتي طوخ وبنها.. تمت متابعة مراكز شباب نامول وسنهره والرملة والمنشية ببنها ودجوى وإشراف دجوى وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

وأثناء متابعة مركز شباب نامول تبين مبادرة كان خلقه القرآن لحفظ القرآن الكريم وتكريم أبناء وأهالي قريه نامول .. كما وجد بعض مراكز الشباب تقوم بتنفيذ الدورات الرمضانية في خماسي كرة القدم فى حضور أعداد غفيرة من المشجعين ، لتحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة خلال شهر رمضان المعظم وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أهتمام المديرية بتنفيذ الانشطة وتقديم الخدمات للنشء والشباب على تنوع مجالاتها الرياضية والفنية والدنية والثقافية وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم أفضل الخدمات للمترددين.