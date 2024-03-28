غيابات مؤثرة في صفوف اتحاد جدة قبل مباراة الفيحاء

يواصل فريق اتحاد جدة بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استعداداته لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت صحيفة الميدان الرياضي السعودية، إن التدريبات الجماعية للعميد شهدت عودة النجم الفرنسي، كريم بنزيما لاعب الفريق، بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في الظهر خلال الفترة الماضية، وبالتالي عودته من جديد للمشاركة مع النمور في المباريات بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

كما عاد المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب نادي الاتحاد، للمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الغربي، ، ليتأكد مشاركته في مباراة العميد القادمة أمام نادي الفيحاء.

وتابعت الصحيفة إن مباراة الفيحاء، ستشهد غياب أكثر من لاعب من النادي الجداوي، على رأسهم البرازيلي فابينيو تفاريس، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الهلال، في مسابقة دوري أبطال أسيا، بجانب سعد آل موسي، لعدم اكتمال جاهزيته من الإصابة التي لحقت به خلال المباراة الأخيرة، وأحمد شراحيلي وأحمد بامسعود، بسبب إصابتهم بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية.

