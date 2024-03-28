لتهنئته بمنصبه الجديد.. محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات الكهرباء

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، المهندس صلاح لطفي عبد الصمد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء، والنهوض بمنظومة الكهرباء داخل المحافظة.

إطّلع المحافظ، على خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة وحجم المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، والتي تتضمن إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط، وإحلال وتجديد وتوسعات شبكات جهد متوسط هوائي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ورئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، لتحسين التيار الكهربي بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربية جديدة، ولوحات توزيع لتساهم في تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وفي سياق متصل، التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

تنفيذ خطة التطوير والتجميل

وأشار غراب، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل، ورفع كفاءة الشوارع، وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق، لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع العاصمة أمام مواطنيها وزائريها.