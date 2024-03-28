أمسية رمضانية بمركز شباب الإبراهيمية عن «حقوق الإنسان في الأديان السماوية»

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتعاون مع بيت العائلة المصري، النسخة الرابعة من الأمسيات الرمضانية «رسولنا قدوة لنا» صلى الله عليه وسلم، تحت شعار «حقوق الإنسان في الأديان السماوية»، بمركز شباب الإبراهيمية.

وتأتي هذا برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف ومتابعة الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب وراندا البيطار مدير عام إدارة برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وجيهان الشهيدي مدير إدارة شباب الإبراهيمية.

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، الإنسان محور جميع الأديان والشرائع السماوية التي جاءت لتأمين مصالح الناس بجلب النفع لهم، دفع المضار عنهم، وبما يحقق السعادة لهم في الدنيا والآخرة.

وأشار إلى أن أروع ما في الأديان هو أنها تعظم من شأن الإنسان ولا تتركه في هذا الوجود نهبًا للتشتت والضياع وفقدان الأمل، كما أن جميع الأديان السماوية تبدأ دعوتها إلى توحيد الله تعالى وتحرير العقول والقلوب من الشرك والأوهام والزيغ والضلال لتحقيق إنسانية الإنسان، ليتبوأ مكانته الرفيعة ويصبح أهلا للخلافة في الأرض.

وذكر قداسة القس بضابا شاروبيم كاهن كنيسة العذراء مريم بكفر عوض سليمان، أن المسيحية أكدت على كرامة الإنسان الذي يستحق في نظرها الإحترام والتقدير، وأن السلطة المطلقة لا يمارسها إلا الله، وقد ساهمت الديانة المسيحية في مجال حقوق الإنسان وحرياته فهي تدعو إلى المحبة والتسامح والسلام بين بني البشر وحماية الضعفاء.

ونوه إلى أن الدين المسيحي والحضارة المسيحية قد أقرت الإلتزام المدني والديني؛ بغية الحصول على الحقوق وتأدية الواجبات، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت في خطتها التنموية تحقيق كرامة الإنسان، وتوفير له سبل الحياة اللائقة والأمنة والاستدامة.

وأوضح الشيخ نبيل محمود طه، الواعظ بالمنطقة المركزية الأزهرية بالشرقية، أن حقوق الإنسان في الإسلام مقدسة بتكريم الإسلام للإنسان، وفضله على سائر المخلوقات الأخرى، وأكدت الإحكام التي تضمنها القرآن الكريم باعتباره المصدر الرئيس للتشريع الإسلامي، والسنة النبوية المطهرة كمصدر ثان، وهناك المئات من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي بينت بوضوح ما يجب أن يتمتع به الإنسان من حقوق جوهرية مهمة.

ولفت الشيخ محمد منصور الواعظ بمركز الإبراهيمية، إلى أن الإسلام كان أسبق الشرائع الوضعية في تقرير حقوق الإنسان وحرياته التي جاءت بأكمل صورة وعلى أوسع نطاق، بل أنها تمثل أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان، ولقد كان للشريعة الإسلامية في هذا المجال أبلغ الأثر في الفكر الإنساني، وأن أحكام الشريعة الإسلامية تخص البشرية جميعا وليست حكرًا على المسلمين أي أنها قانون كل زمان ومكان، وأن حقوق الإنسان التي اقرها الإسلام هي حقوق طبيعية أزلية فرضتها الإرادة الربانية كجزء لايتجزأ من نعمة الله على الإنسان وليس هبة أو منحة.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس رأفت الشوادفي ذكي نائب رئيس مركز الابراهيمية، ووفد من ممثلي كنيسة العذراء مريم بكفر عوض سليمان وكنيسة كفر دميان ومجموعة من الشباب.

وقدم الحضور الشكر والتقدير للدكتور السيد الجنيدي رئيس المنطقة المركزية الأزهرية بالشرقية، والدكتور أحمد عبد القادر رئيس لجنة الفتوى ومدير عام إدارة الوعظ والأمين العام لبيت العائلة المصري بالشرقية، ومحمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإبراهيمية، وأحمد العجوز المدير التنفيذي.

شارك في تنفيذ اللقاء كل من: منار عادل ورؤيات مصطفى مسؤلي برلمان طلائع وشباب المحافظة، وعبد الرؤوف جميل مسؤل التعليم المدني، وميادة ابراهيم مسؤل برلمان الفرع.