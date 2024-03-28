أسهم الطاقة تقود الأسواق الأوروبية للارتفاع اليوم الخميس

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم الخميس 28-3-2024، قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة بدعم من مكاسب أسهم الطاقة، فيما يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لاختتام ربع ثان على التوالي في المنطقة الخضراء.

بحلول الساعة 0823 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد.

ويخطو المؤشر القياسي نحو تحقيق مكاسب للربع الثاني على التوالي، مرتفعا 6.9 بالمئة حتى الآن، بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا على خلفية الإقبال على الذكاء الاصطناعي وإشارات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.

وقدمت أسهم النفط والغاز الدعم الأكبر، إذ ارتفعت 0.4 بالمئة مع صعود أسعار النفط بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض.

ومع ذلك، يظل تركيز السوق منصبا على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الجمعة بالتزامن مع غلق الأسواق، للخروج بمؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والذي قد يؤثر على بنوك مركزية أخرى.

ومن بين الأسهم الرابحة، صعد سهم جيه.دي سبورتس 8.3 في أفضل أداء على مؤشر ستوكس 600، إذ قالت شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة إن أرباحها قبل الضرائب للعام المقبل تتوافق مع توقعاتها.

ودفع السهم مؤشر قطاع التجزئة الأوسع للصعود 0.7 بالمئة.

وهبط سهم كازينو 62.5 بالمئة بعد أن أكملت شركة بيع المواد الغذائية الفرنسية إعادة الهيكلة المالية.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: أم بي للهندسة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 42 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.