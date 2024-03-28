توزيع وجبات إفطار يومية على الأسر الأولى بالرعاية في الزقازيق والحسينية

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، مبادرة «مطبخ المصرية» والتي بدأت العمل بها من أول أيام شهر رمضان الجاري، وذلك من خلال تجهيز مطبخين الأول بمدينة الزقازيق والثاني بمركز الحسينية لتقديم ٥٠٠ وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى «حياه كريمة» بالمحافظة.

قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن «مطبخ المصرية» يتم تنفيذه من خلال أفرع المجلس المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

المطبخ هو نتاج عمل مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام

ولفت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إلى أن المطبخ هو نتاج عمل مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجا، كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية اللازمة لتدريب المرأة على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة، لتمكينها اقتصادياً ولتحيا حياة كريمة، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء، وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع، وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

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