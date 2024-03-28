ليالي رمضان .. عرض فني لكورال الجيزة والسيرة الهلالية بالحديقة الثقافية الليلة

ليالي رمضان .. تشهد الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، اليوم الخميس، في التاسعة مساء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية الرمضانية، ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

السيرة الهلالية

ضمن فعاليات برنامج راوي من بلدنا يقام عرض للسيرة الهلالية للفنان عز الدين نصر الدين، يعقبه أمسية شعرية ضمن برنامج "واحة الشعراء" يشارك بها الشعراء: إبراهيم معوض، إيمان بوشناق، د. حمدي شتا، سامح القدوسي، شيماء عزت طارق هاشم، عبدالقادر عيد عياد، عبده الشنهوري، عزيزة الشراكي، هالة عصفور، ويدير الأمسية الكاتب شعبان ناجي، بمصاحبة الفنان حسن زكي.

عطر الأحباب



ويحتفي برنامج "عطر الأحباب" بالمسيرة الإبداعية د. أحمد شمس الدين الحجاجي، ويتحدث عنه د. سامي سليمان، ويستقبل مسرح العروض الفنية عرضا فنيا لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي.

وتقام عدة ورش فنية تتفذها إدارات التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات والمواهب والجمعيات الثقافية وثقافة الطفل وهي فانوس رمضان، اكتشاف مواهب، رسم حر، رسم على القماش، تصنيع بالجلد الطبيعي، بجانب ورشة حكاوي سنة اولى صيام وقصص وعبر، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية.

البرنامج الثقافي يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

أنشطة متنوعة للأطفال في ليالي رمضان بالإسكندرية

واصل فرع ثقافة الإسكندرية فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بقصر ثقافة برج العرب، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهدت الليلة الرابعة عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة المخرجة رنا بركات، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها الليلة الكبيرة، دهب دهب، ألف ليلة وليلة بجانب فقرات من فوازير فطوطة وشريهان.

وتواصلت الفعاليات المقامة بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة برج العرب وجهاز المدينة، بتقديم مجموعة من الورش الفنية منها تعليم فن الريزن، تصميم أشكال ديكورية بخامات معاد تدويرها، وعمل فانوس بالفوم جليتر ، وفقرة رسم على الوجه.

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، نظمت ثقافة الطفل معرضا فنيا بعنوان " أفراح رمضان" وذلك بقصر ثقافة الأنفوشي بحضور الفنانة أماني علي مدير القصر ومروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل ونخبة من الفنانين التشكيليين و المثقفين.

اشتمل المعرض على 140 عملا فنيا تنوع ما بين اللوحات والمجسمات التي عبرت عن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل، إلى جانب عدد من اللوحات عن فصل الربيع باستخدام خامات وألوان متنوعة.

وفي سياق متصل أعد بيت ثقافة القباري لقاء بعنوان "حياة الصحابة" بجمعية فرصة أمل المستدامة بالورديان، تناول خلاله الشيخ عبد الفتاح أحمد من وزارة الأوقاف، جوانب من حياة الصحابة في عهد الرسول الكريم، واختتم حديثه بتوضيح فضل الصيام وقيام ليلة القدر، فيما أقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة للأطفال ذوي القدرات الخاصة، تضمنت رسم شخصيات كرتونية رمضانية تدريب الفنانة غادة طلعت.