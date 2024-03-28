الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رامي ربيعة : نخوض شوط أول قوي أمام سيمبا بتنزانيا

رامي ربيعة
رامي ربيعة

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن سيمبا فريق قوي، وسبق أن تعادل مع الأهلي مؤخرا في المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين في بطولة الدوري الإفريقي. 
 

txt

كولر يتحدث عن غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني


وأضاف قائلا: «غدا سوف نواجه سيمبا مجددا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم شوط أول قوي هنا في تنزانيا، وسوف نخوض المباراة بتركيز كبير، ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة».

واستكمل ربيعة قائلا خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة سيمبا: «تركيز اللاعبين دائما ينصب على تنفيذ كل تعليمات المدير الفني، وبذل كل نقطة عرق؛ لتحقيق أكبر نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة بالقاهرة».

مواد متعلقة

برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في تنزانيا
الجريدة الورقية