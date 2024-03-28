رامي ربيعة : نخوض شوط أول قوي أمام سيمبا بتنزانيا

قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إن سيمبا فريق قوي، وسبق أن تعادل مع الأهلي مؤخرا في المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين في بطولة الدوري الإفريقي.





وأضاف قائلا: «غدا سوف نواجه سيمبا مجددا في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، ونسعى لتقديم شوط أول قوي هنا في تنزانيا، وسوف نخوض المباراة بتركيز كبير، ورغبة قوية في تحقيق نتيجة تساعدنا في الشوط الثاني بالقاهرة».



واستكمل ربيعة قائلا خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة سيمبا: «تركيز اللاعبين دائما ينصب على تنفيذ كل تعليمات المدير الفني، وبذل كل نقطة عرق؛ لتحقيق أكبر نتيجة إيجابية تساعدنا في لقاء العودة بالقاهرة».