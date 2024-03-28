ناقد فني: مسلسل "مليحة" درس تاريخي في شكل درامي

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن مسلسل مليحة مكتوب بشكل جيد جدًا، موضحًا أن بداية التتر تناولت كيف تكونت إسرائيل والقضية الفلسطينية في الأساس.

مسلسل مليحة درس تاريخي لكن عن طريق الشكل الدرامي المرئي

وأضاف "سعد الدين" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مسلسل مليحة درس تاريخي لكن عن طريق الشكل الدرامي المرئي وهذا أمر رائع جدًا؛ لأن الجيل الحالي قد لا يعرف أصل القضية الفلسطينية والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

مسلسل مليحة يمزج بين الشكل التاريخي للقضية الفلسطينية والوقت الحالي وما يحدث فيه

وأشار إلى أن مسلسل مليحة يمزج بين الشكل التاريخي للقضية الفلسطينية ثم الوقت الحالي وما يحدث فيه، متابعًا: "المسلسل عامل ربط بين انتفاضة سنة 2000 وما يحدث الآن، لكن الأصعب أن المسلسل رصد المأساة الفلسطينية التي نراها كل ساعة.

وتابع: "المسلسل أيضًا رصد صعوبة الحياة الاجتماعية بالنسبة لأهل فلسطين وما يحدث لهم" مشيرًا إلى أن المسلسل يعرض تلك الأحداث بشكل جيد جدًا.

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.

