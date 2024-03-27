15 أبريل.. أولى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم محمود هاشم 34 سنة سائق بشركة أوبر، في واقعة حبيبة الشماع "فتاة الشروق "، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي عاطف رزق.

إحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع للجنايات

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

حيث ثبت من تحقيقات النيابة العامة أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير تلك، كما طالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

هذا وقد كشفت التحقيقات أيضًا عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة؛ اطلاع النيابة العامة على الشكوى - المار بيانها - أنها مرسلة من إحدى العميلات ومفادها شكواها لشركة أوبر من المتهم لقيامه أثناء الرحلة بملامسة يدها ومحاولة التقرب منها أكثر من مرة واستطالت يده إلى مكان حساس من جسدها.

كشفت والدة حبيبة الشماع فتاة الشروق دينا إسماعيل محمد إسماعيل، 47 سنة، ربة منزل، وتقيم مدينتي - التجمع الأول، عن تفاصيل آخر مكالمة أجرتها مع ابنتها المجني عليها حبيبة الشماع ، وقالت أنها استقلت سيارة تحمل لوحات معدنية رقم " ف ص ٦٤١١ " ؛تطبيق النقل الذكي " أوبر " قيادة المتهم لتوصيلها من محل سكنها إلى منطقة التجمع، وقامت بمها تفتها فور استقلال السيارة - المار بيانها - وقد تلاحظ لها آنذاك ارتفاع صوت مشغل الموسيقى بالسيارة.

تحقيقات قضية حبيبة الشماع

وأضافت أن المجني عليها طلبت من المتهم خفض الصوت إلا أنه لم يستجب، وأفصحت لها عن ارتيابها في أمره إلا أنها ستكمل الرحلة رفقته على أن تبلغها فور وصولها، ثم تلقت نبا الحادث من إحدى صديقات المجني عليها وأفادت بتحصلها على بيانات السيارة.

وأضافت والدة حبيبة الشماع في اعترافاتها: اللي أنا عرفته إن هي نطت حوالي الساعة 07:00 بالظبط على طريق السويس اتجاه القاهرة قبل الكارتة بتاعت التجمع الأول، وحبيبة الشماع هي بنتي، وكانت رايحة التجمع، بس أنا معرفش بالظبط بس هي كانت رايحة مكان ايه في التجمع، بس هي كانت رايحة عشان تشتغل، وطلبت أوبر، وأنا فتحت الأبليكيشن بتاع أوبر من الأكونت بتاعها وطلعت منه بيانات الرحلة والعربية والسواق.

وقدمت والدة حبيبة الشماع صورا مقتطفة من تطبيق أوبر تفيد رقم السيارة استقلال المصابة حبيبة الشماع، وأن مدة الرحلة هي من الساعة 06:50 م إلى 07:01 مساء وأن مكان انتهاء الرحلة هو على طريق السويس بجوار الشروق وكذا صورة مقتطفة من هاتف المحمول لصورة سائق الأوبر بالرحلة التي كانت تستقلها وكذا صورة من ذات التطبيق تفيد بأن اسم السائق على التطبيق هو محمود.

واختتمت والدة حبيبة الشماع: بعد كده أنا لقيت واحدة صاحبتها اسمها دينا بتكلمني وبتقولي إنها عملت حادثة بأوبر، وقالتلى إن هي راكبة في العربية وراها عشان هي عملت حادثة على طريق السويس وهى راكبة أوبر وإن هما رايحين على مستشفى الشروق، وأنا رحت بسرعة على مستشفى الشروق، وهي كانت في غيبوبة ودماغها كانت مفتوحة كانوا بيخيطوها والأرض كانت كلها دم ولبسها كان مقطع وكان عليه دم، وكانت في غيبوبة وارتشاح في المخ ونزيف في المخ وضغطها علي وسخنت وجروح وكدمات في جسمها كله وفاقدة الوعي والتنفس ومكنتش بتتكلم.



