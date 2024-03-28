مدير تعليم قنا يكرم حفظة القرآن الكريم بمدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية

نظمت مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين بقنا، احتفالية لتكريم عددًا من طلاب وطالبات المدرسة الحافظين للقرآن الكريم، كما تم تكريم بعض النماذج المضيئة ممن أثروا مسيرة العملية التعليمية بالمدرسة ومنهم الحاجة ثنية كريم و اسم يحيى زكريا وكيل المدرسة ( رحمه الله ).

تقدم الحضور للأمسية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية و محمد ماهر وكيل إدارة قنا التعليمية و أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و محمد عمر حمادة رئيس مجلس أمناء المدرسة و رضا رسلان نقيب معلمي بندر قنا و احمد بكري الإعلامي و لفيف من القيادات التعليمية وأعضاء مجلس الأمناء وهيئة التدريس بالمدرسة، و قدمتها رضوى عويس الاخصائي الاجتماعي .

استهلت الأمسية بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض آيات الذكر الحكيم ثم كلمة ترحيب من سهير على مديرة المدرسة ثم ابتهالات دينية وقصائد من إلقاء طلاب المدرسة و فقرة من رقصة التنورة .

اختتمت الأمسية بتكريم ثمانية وثلاثون طالبا ومعلما شاركوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها المدرسة ، وكرم الوكيل ومدير عام الإدارة محمد ماهر مدير المدرسة السابق و وكيل الإدارة الحالي و سهير علي مديرة المدرسة ، كما كرمت إدارة المدرسة وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ومدير عام الإدارة تقديرا لمساهمتهم في دفع مسيرة العملية التعليمية بالمدرسة و تذليل أي عقبات تواجهها .

كما كرم محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبة مارولا أمير ثاني العالم في برمجة الويب لتحقيقها المركز الثاني على مستوى العالم في برمجة الويب بالبطولة التي اقيمت فعاليتها بالأردن، ابنة مدرسة قنا الرسمية لغات التابعة لإدارة قنا التعليمية ، والتي نجحت في تصميم موقع ويب يروج للمعالم السياحية والتاريخية والدينية بجمهورية مصر العربية .

كرمت مارولا بحضور وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية و الدكتورة مها محسن مدير إدارة الموهوبين و اسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة و الإعلام و أميرة موسى مدير مدرسة قنا الرسمية لغات .

عرضت مارولا فكرة عمل المشروع الذي صممته والفائز بالمركز الثاني في الاردن أمام مدير تعليم قنا ، و أشارت انها بصدد تحويله إلى تطبيق على الجوال واتاحة الموقع بأكثر من لغة و بينت طرق الوصول إلى المعالم بأكثر من وسيلة وأماكن الإقامة والفنادق .

حيا وكيل وزارة التعليم النبوغ المبكر لمارولا ومثابرتها واجتهادها خاصة وقد سبق لها الفوز بمراكز دولية في برمجة الروبوت بكوريا وسنغافورة ، وكانت إحدى سفيرات وزارة التربية والتعليم في بعثة الوزارة إلى دولة اليابان العام الحالي ، وثمن دور والديها ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي تكثّف جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتهتم بتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين وإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة في الاستثمار في المواهب تحقيقاً لرؤية مصر 2030 .