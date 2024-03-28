حريق ينشب فى شقة بمنطقة التجمع الأول

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب فى شقة بعقار سكني مكون من 7 طوابق بمنطقة التجمع الأول، دون وقوع إصابات.



تلقت غرفة عمليات الحماية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى عقار سكنى بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمنى فى محيط الحريق، وتبين أن النيران شبت فى شقة بالطابق الخامس فى وقت غياب أصحابها بسبب شاشة تلفزيون وتم محاصرة الحريق وإخماده، ومنع خطر الامتداد دون وقوع إصابات.

كما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 4 تشكيلات عصابية لقيامهم بأعمال سرقات بمدينة بدر ومصر القديمة والمعادى.



تعود البداية عندما تم ضبط (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه بسرقة "مشغولات ذهبية" من إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامها بوجود عطل بسيارتها، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى من متحصلات بيع المسروقات ووقائع سرقة أخرى)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها لدى عميله " سيىء النية " (مالك ورشة مشغولات ذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية) تم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليهما.

كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصصوا فى إرتكاب وقائع سرقة المواتير الكهربائية بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم (عدد من المواتير الكهربائية "مجهولة المصدر - قطعتين لأدوات "فك وتركيب ")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى لقيامهم بسرقة (مليون جنيه) من داخل "شقة" (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وتم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ.



كما تمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامهما بسرقة (السيارات) بدائرة القسم وبحوزتهما (أجزاء لسيارتين مُبلغ بسرقتهما - سيارة مبلغ بسرقتها - جهاز تقطيع معادن "صاروخ" - 2 مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة سيارات "بأسلوب المفتاح المصطنع" وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وبيعها لعميليهما (سيئا النية لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام المتهم حيازة سلاح ناري، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط ا.ح مسجل خطر وبتفتيشه عثر على سلاح ناري وطلقات نارية لذات العيار.



وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بهدف السرقة وإرهاب المارة لأخذ متعلقاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة قتل شابا بمنطقة السلام.

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب مقتول، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين العثور على جثة شاب وفي رقبته آثار ذبح .

وبعمل التحريات اللازمة بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة تبين أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لهم معلومات جنائية لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الاجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبًا.

وفى سياق متصل اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضى والمحلات التجارية والدراجات النارية").

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى واقعة اخري نجحت الداخلية فى ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

أمكن تحديدها (تحمل جنسية إحدى الدول) وضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وأقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "بفحصه فنيا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية