فرق البحر الأحمر تواصل تألقها على ملاعب الإسكندرية

واصلت فرق البحر الأحمر، تألقها على ملاعب الإسكندرية فى بطولات رياضية مليئة بالاثارة والحماسة انطلقت في محافظة الإسكندرية.

وشاركت محافظة البحر الأحمر في نهائيات دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية في كرة القدم وتنس الطاولة، بالإضافة إلى الدورة الرمضانية لمركز تدريب الفتيات في كرة القدم .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف ممدوح خليفة وكيل المديرية للرياضة، وموسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة.



ورغم العناء الكبير الذي واجهته البعثة خلال رحلة السفر، إلا أن المشاركين تمكنوا من التألق وتقديم أداء مميز في المنافسات. في اليوم الأول للبطولة، حققت محافظة البحر الأحمر فوزًا مهمًا في دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية بكرة القدم، حيث تغلبت على محافظة مرسى مطروح بنتيجة 1-0 وتأهلت إلى دور الستة عشر.

وعلى الرغم من تحقيقها هذا الإنجاز، إلا أنها واجهت خسارة في الدور المقبل أمام محافظة الإسماعيلية.



أما في رياضة تنس الطاولة، فقد تأهل لاعبو البحر الأحمر في فئة البنين إلى دور الستة عشر، وينتظرون المنافسات المقبلة التي ستقام غدًا. وفي فئة البنات أيضًا، تأهلت لاعبات البحر الأحمر إلى دور الثمانية وتنتظر المنافسات القادمة



وفي سياق متصل، شهدت منافسات الدورة الرمضانية لمركز تدريب الفتيات في كرة القدم بمحافظة الإسكندرية تألقًا كبيرًا من جانب فريق "ألف بنت - ألف حلم" من محافظة البحر الأحمر. تمكن الفتيات من الوصول إلى دور الثمانية بعد تحقيقهن الفوز على محافظة الغربية ومحافظة أسيوط. وهن ينتظرن المنافسات المقبلة التي ستقام غدًا.



وعبّر موسى الرشيدي، رئيس البعثة ومدير الإدارة العامة للرياضة، عن فخره بأداء فرق ولاعبي محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أنهم يمثلون قدوة للشباب الطموح في المجال الرياضي. وشكر الكابتن محمد عقل والكابتن ميرنا مراد كامل، المدربين الرياضيين، على جهودهم المبذولة في إعداد الفرق والتدريب لتحقيق هذه النتائج المميزة.



يعد مشاركة محافظة البحر الأحمر في هذه البطولات الرياضية محفزًا قويًا لتعزيز روح المنافسة وتطوير المواهب الرياضية في المنطقة. وتعكس هذه الإنجازات التزام اللاعبين واللاعبات والمدربين بالتدريب الجاد والتحضير المكثف للبطولات.



من المتوقع أن تشهد المنافسات القادمة مزيدًا من التنافس والإثارة، حيث يسعى فرق ولاعبو محافظة البحر الأحمر إلى تحقيق المزيد من الانتصارات والتألق في المجال الرياضي.

تتمنى الجماهير المحلية والمشجعون للفرق واللاعبين واللاعبات المشاركين من محافظة البحر الأحمر التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة، وأن يكونوا سفراءً فخريين للمحافظة في ساحة الرياضة. ومن المؤكد أن تلك الإنجازات الرياضية ستعزز مكانة المحافظة وتعكس قدرتها على تنمية المواهب وتحقيق النجاحات في مختلف المجالات الرياضية.