عاجل
أردنيون يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال بالأردن تنديدًا بإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين قوات الاحتلال تقتحم الخليل وتعتقل عشرة مواطنين بينهم طفل
الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ترحيل توزيعات المساهمين  في شركة التوفيق للتأجير التمويلي لدعم القاعدة الرأسمالية

تداولات البورصة
تداولات البورصة

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

قالت الشركة في بيان للبورصة، إن العمومية اعتمدت حساب توزيع الأرباح عن العام الماضي، متضمنًا توزيعات مستحقة للمساهمين بإجمالي 133.785 ألف جنيه ولكن سيتم إدارجها ضمن الأرباح المرحلة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتفادي انخفاض الملاء المالية إلى دون النسبة المقررة من الرقابة المالية.

وافقت العمومية على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي أبرمت العام الماضي والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاروضة عند الحاجة والترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراق ذات العلاقة من بينها بنك البركة- مصر

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، صافي ربح بلغ 170.91 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 150.13  مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

الجريدة الورقية