ترحيل توزيعات المساهمين  في شركة التوفيق للتأجير التمويلي لدعم القاعدة الرأسمالية

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

قالت الشركة في بيان للبورصة، إن العمومية اعتمدت حساب توزيع الأرباح عن العام الماضي، متضمنًا توزيعات مستحقة للمساهمين بإجمالي 133.785 ألف جنيه ولكن سيتم إدارجها ضمن الأرباح المرحلة لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة لتفادي انخفاض الملاء المالية إلى دون النسبة المقررة من الرقابة المالية.

وافقت العمومية على اعتماد عقود المعاوضة بين الشركة والشركات الأخرى ذات العلاقة التي أبرمت العام الماضي والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاروضة عند الحاجة والترخيص لعقود المعاوضة مع الأطراق ذات العلاقة من بينها بنك البركة- مصر

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، صافي ربح بلغ 170.91 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 150.13 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.