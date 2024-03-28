الإعلام الغربي: إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقة الجليل الغربي.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية باعتراض "11 صاروخا على الأقل تجاه بلدة شلومي بالجليل الغربي شمالي إسرائيل من أصل 20 صارخا تم إطلاقهما من لبنان"، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مواقع الإطلاق.

توجيه 22 شكوى ضد إسرائيل لدى الأمين العام للأمم المتحدة

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية توجيه 22 شكوى ضد إسرائيل لدى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية أكتوبر الماضي.

وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إن "لبنان وثّق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، وحض أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، وطالبهم بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق".

توترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية

وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلومترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.



ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.

وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، "مواصلة قواته مع الشاباك، القتال في منطقة الأمل، وفي مستشفى الشفاء".

وأكد الجيش الإسرائيلي استمرار طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في التحليق في سماء قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها قصفت عشرات الأهداف خلال اليوم الماضي.