أدعية اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم

أدعية اليوم الثامن عشر من رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.

ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أدعية اليوم الثامن عشر من رمضان:

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

اَللهم اغسلنى فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب.

اللهم إني أسألك فيه ما يُرضيك وأعوذ بك مما يؤذيك وأسألك التوفيق فيه لان أطيعك وألا أعصيك فيه.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.

رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني.

اللهم يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي يارب العالمين.